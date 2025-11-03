«Так расплакаться»: Юлия Годунова фанатов за тепло на фоне проблем с Владом А4

03 ноября 2025, 15:28

Юлия Годунова растрогалась до слёз из-за поддержки фанатов

Юлия Годунова (Фото: Instagram* / @juliagodunova)

Юлия Годунова призналась, что была глубоко тронута словами поддержки от поклонников после сообщений о трудностях в отношениях с Владом А4.





В своих соцсетях блогерша рассказала, что один из комментариев настолько её растрогал, что она не смогла сдержать слёз.





«Не помню, когда последний раз я могла так расплакаться от комментария в мой адрес. Спасибо большое», — поделилась Юлия.