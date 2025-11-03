«Меня заставляют верить, что я плохая»: Бритни Спирс удалила соцсети после обвинений экс-мужа

03 ноября 2025, 17:28

Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram* после скандала с Кевином Федерлайном

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс вновь встревожила поклонников — её аккаунт в Instagram* исчез после череды эмоциональных публикаций. Поводом для всплеска эмоций певицы стали обвинения бывшего мужа, танцора Кевина Федерлайна, изложенные в его новой книге «Я думал, ты знаешь». Об этом сообщает Rolling Stone.





В своих мемуарах Федерлайн утверждает, что во время брака Бритни злоупотребляла алкоголем и наркотиками, вела себя неадекватно и даже якобы «стояла с ножом» у кровати, где спали их дети.



В ответ певица резко раскритиковала экс-супруга, обвинив его в газлайтинге и эксплуатации её личных переживаний ради денег.





«Быть любимой безусловно и с таким наивным сердцем, как моё, — всегда риск. Меня заставляют верить, что я плохая, пока другие наживаются на моей боли», — написала Бритни.