«Меня заставляют верить, что я плохая»: Бритни Спирс удалила соцсети после обвинений экс-мужа
Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram* после скандала с Кевином Федерлайном
Бритни Спирс вновь встревожила поклонников — её аккаунт в Instagram* исчез после череды эмоциональных публикаций. Поводом для всплеска эмоций певицы стали обвинения бывшего мужа, танцора Кевина Федерлайна, изложенные в его новой книге «Я думал, ты знаешь». Об этом сообщает Rolling Stone.
В своих мемуарах Федерлайн утверждает, что во время брака Бритни злоупотребляла алкоголем и наркотиками, вела себя неадекватно и даже якобы «стояла с ножом» у кровати, где спали их дети.
В ответ певица резко раскритиковала экс-супруга, обвинив его в газлайтинге и эксплуатации её личных переживаний ради денег.
«Быть любимой безусловно и с таким наивным сердцем, как моё, — всегда риск. Меня заставляют верить, что я плохая, пока другие наживаются на моей боли», — написала Бритни.Артистка добавила, что Федерлайн не получает от неё алиментов уже несколько лет, а его книга — попытка вновь привлечь внимание за её счёт.
Поклонники заметили, что на последних фото певицы были видны синяки и повязки на руках. Бритни объяснила это падением, однако публикацию посчитали тревожной.
Через несколько дней её страница полностью исчезла. Неясно, удалила ли аккаунт сама Спирс или это решение приняла компания Meta**.