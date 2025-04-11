«Коробка конфет «Ассорти»: Собчак высмеяла наряды звёзд на премии «Жара Music Awards»

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
Ксения Собчак высмеяла наряды звёзд на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards», которая состоялась накануне. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своём Telegram-канале.
Телеведущая разместила несколько фотографий с красной дорожки, на которых представлены певицы Анна Asti, Анна Седокова, Алсу, Клава Кока и актриса Юлия Годунова. Все девушки пришли на мероприятие в платьях золотистых тонов с металлическими переливами. Наряды прекрасно сочетались с задним фоном фото-зоны и эмблемой премии.
Однако Собчак накинулась на звёзд с критикой.
При этом несколько дней назад профессор моды РГУ им. А.Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева оценила наряды самой Собчак. По её словам, телезвезда часто выбирает нелепые вещи, которые не подходят к цветотипу её внешности.
Читайте также:
«Пробила дно»: Цыганова в ярости от интервью Собчак с бывшей женой Паши Техника
Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого административного штрафа
«Прекратите пороть чушь»: Собчак опровергла обвинения во лжи о помощи с похоронами Паши Техника
Однако Собчак накинулась на звёзд с критикой.
«Никто. Абсолютно никто. Коробка конфет "Ассорти" в твоём холодильнике», – подписала пост журналистка.
При этом несколько дней назад профессор моды РГУ им. А.Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева оценила наряды самой Собчак. По её словам, телезвезда часто выбирает нелепые вещи, которые не подходят к цветотипу её внешности.
Читайте также:
«Пробила дно»: Цыганова в ярости от интервью Собчак с бывшей женой Паши Техника
Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого административного штрафа
«Прекратите пороть чушь»: Собчак опровергла обвинения во лжи о помощи с похоронами Паши Техника
Анастасия Чинкова