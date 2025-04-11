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«Коробка конфет «Ассорти»: Собчак высмеяла наряды звёзд на премии «Жара Music Awards»

Ксения Собчак высмеяла наряды звёзд на премии «Жара Music Awards»
Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак высмеяла наряды звёзд на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards», которая состоялась накануне. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своём Telegram-канале.
Телеведущая разместила несколько фотографий с красной дорожки, на которых представлены певицы Анна Asti, Анна Седокова, Алсу, Клава Кока и актриса Юлия Годунова. Все девушки пришли на мероприятие в платьях золотистых тонов с металлическими переливами. Наряды прекрасно сочетались с задним фоном фото-зоны и эмблемой премии.

Однако Собчак накинулась на звёзд с критикой.

«Никто. Абсолютно никто. Коробка конфет "Ассорти" в твоём холодильнике», – подписала пост журналистка.


При этом несколько дней назад профессор моды РГУ им. А.Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева оценила наряды самой Собчак. По её словам, телезвезда часто выбирает нелепые вещи, которые не подходят к цветотипу её внешности.

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Дочь Михаила Турецкого ищет суррогатную мать для вынашивания ребёнка
11 апреля 2025, 15:37

Наталья Турецкая (фото: Telegram @wow_turetskaya)

Дочь народного артиста России Михаила Турецкого ищет суррогатную мать для вынашивания ребёнка. Об этом Наталья рассказала в своём Telegram-канале.
«Я не смирилась. Очень тяжело морально. Чем взрослее дети, тем больше хочется. Хотя куда уж больше – я мечтаю иметь третьего ребенка с 2018 года. Изучаю агентства по суррогатному материнству. Изучаю закон. Очень много нюансов. Одно точно могу сказать – самостоятельно вынашивать беременность я не готова уже. И ехать для этого в другие страны – тоже. А так тяжело это всё. Всем огромной удачи желаю, кто на пути», – написала девушка.
Наталья Турецкая сделала уже 12 ЭКО, но решила остановиться. Она отметила, что пыталась забеременеть пять лет, но теперь у неё не осталось моральных ресурсов для продолжения борьбы.

Дочь певца замужем за предпринимателем Дмитрием Гилевичем. Супруги воспитывают двоих детей: сына Ивана и дочь Елену.

Наталья Турецкая с мужем и детьми (фото: Telegram @wow_turetskaya)

В начале 2022 года семья оказалась в центре скандала. Наталье удалось забеременеть с помощью ЭКО, однако спустя несколько месяцев врачи сообщили, что у плода развивается синдром Дауна. Девушка честно призналась поклонникам, что не готова воспитывать особенного ребёнка, поэтому приняла решение сделать аборт.

После этого на дочь артиста обрушилась критика. Отец поспешил заступиться за наследницу, назвав её умной и ответственной женщиной, которую никто не имеет права критиковать.

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Толпы фанатов «под наркотиками», лозунги, истерики и ОМОН: как проходят похороны рэпера Паши Техника 11 апреля, видео
11 апреля 2025, 15:30

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

11 апреля в московском Храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), который скончался в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Поклонники начали собираться у храма за час до начала мероприятия, и за некоторое время их число перевалило за несколько тысяч. Как проходят похороны Техника, рассказывает «Радио 1».

Похороны Паши Техника


11 апреля около 12:00 в московском Храме Петра и Павла в Лефортово началась церемония прощания с рэпером Пашей Техником. Здесь присутствуют его родственники, друзья и товарищи, а также огромное число поклонников, многим из которых ещё нет и 18 лет. Известно, что фанаты начали собираться у храма в Лефортово за час до начала церемонии прощания. По последним данным, проститься с ним пришло более пяти тысяч фанатов.
Фото с похорон Паши Техника (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Похоронят Техника на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.

Кто пришёл на похороны Техника


Проститься с Пашей Техником пришли не только его родственники и друзья, в числе которых оказался директор артиста Марк Яровный, но и бывшие коллеги из группы Kunteynir — Блёв MC, Максим Синицын и МС Кальмар. В толпе замечены Молодой Калуга и Metox.

Также проститься с Техником пришёл рэпер Птаха, который поспорил с бойцами ОМОНа, чтобы его пропустили вовнутрь. Он также заявил, что именно фанаты виноваты в смерти музыканта, потому что он был интересен обществу только тогда, когда «творил дичь». Трезвый Паша, по словам Птахи, был никому неинтересен.

Бывшая супруга Техника Ева Карицкая также прибыла на церемонию. Она спрятала глаза под большими темными очками и проследовала к месту без комментариев. Маленький сын на похороны артиста не пришёл. У гроба замечен венок от Гуфа.


Наркотики, истерики и давка на похоронах Техника

Родственники рэпера призывали толпу успокоиться и воздержаться от провокаций. Некоторые поклонники Паши Техника считают, что большая часть желающих проститься с ним находится под действием запрещённых веществ. Тем временем в сети уже появились фото пустых упаковок от препарата от эпилепсии. Присутствующие открыто употребляют алкоголь.

Также из храма, где проходит церемония прощания, вывели девушку, у которой случилась истерика. Она громко кричала о том, что не верит в смерть своего кумира. А некоторое время из храма вышел рыдающий молодой человек.


Желающие проститься с Техником создали давку не только на улице, но и в самом храме. Некоторые забираются на крыши находящихся рядом домов, чтобы понаблюдать за происходящим со стороны. В настоящий момент вход на территорию храма закрыт. Но молодежь перелезает через забор в надежде проститься с кумиром. Люди скандировали: «Паша Техник», а после включили его трек «Чёрная дыра».

Движение в районе Лефортово затруднено.

Задержания на похоронах Паши Техника


Известно, что у храма, где сейчас отпевают Пашу Техника, задержали двух человек. В автозаке оказался друг рэпера Максим Урядов, который ранее собирал деньги на лечение Паши. Его задержали за запуск дрона над храмом. Также полицейские увели девушку, которая вышла на проезжую часть.

Тем временем часть фанатов, которая не смогла проститься в храме Петра и Павла в Лефортово, поехала сразу на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе. В ближайшее время туда привезут тело Техника.

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«Несерьёзно»: Лещенко отреагировал на слова Цыгановой о лучшем исполнении «Дня Победы»
Лещенко неинтересно мнение Цыгановой о лучшем исполнении «Дня Победы»
11 апреля 2025, 15:21

Лев Лещенко (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Лев Лещенко высказался о заявлении Вики Цыгановой о том, что она лучше всех исполняет песню «День Победы». Народный артист России в беседе с изданием «Абзац» заявил, что не хочет об этом думать.
Во время недавнего интервью Цыганова неожиданно объявила хит «День Победы» своим и заявила, что исполняет его лучше Лещенко. Напомним, что мэтр стал одним из первых исполнителей этой композиции, которую он впервые спел на сцене в 1975 году.

Цыганова объяснила, что чувствует эту песню «каждой клеточкой души, тела и сердца» и нашла единение с этой композицией.

Журналисты связались с Лещенко, который отметил, что его совершенно не интересует мнение исполнительницы.

«Я даже думать об этом не хочу. Это всё несерьёзно. Мне такие вещи неинтересны. И к творчеству её я тоже никак не отношусь», – подчеркнул певец.
Цыганова известна своими яркими высказываниями в адрес коллег. Так, например, она была недовольна тем, что Бедросу Киркорову дали звание народного артиста России. А совсем недавно отметила, что её тошнило после выступления Валерия Леонтьева.

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#лев лещенко
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Названа причина смерти актёра Вэла Килмера
11 апреля 2025, 15:11

Вэл Килмер (Фото: Instagram*, @valkilmerofficial)

Актёр Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда» и роли Криса Шихерлиса в картине «Схватка», умер от пневмонии, пишет издание «Страсти» со ссылкой на зарубежный портал TMZ.
Также причиной смерти артиста стали дыхательная недостаточность, хроническая дыхательная недостаточность и плоскоклеточный рак основания языка, другими факторами, приведшими к смерти актёра, были недоедание и трахеокожный свищ.

В последние годы Вэл Килмер мог говорить только с помощью специального электронного голосового аппарата и не скрывал, что испытывает проблемы со здоровьем.

Напомним, что актёр умер 1 апреля, ему было 65 лет. В 2014 году актёру диагностировали рак гортани, через три года он смог выйти в ремиссию.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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Бывшей жене Паши Техника придётся выплачивать ипотеку за его квартиру
11 апреля 2025, 15:04

Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)

Близкий друг Паши Техника Лука Сафронов на прощании с рэпером заявил, что его бывшей жене придётся ещё долго выплачивать ипотеку за квартиру, которую он оставил после себя.
Сын народного художника России Никаса Сафронова, много лет знавший исполнителя, заявил, что Техник был главным кормильцем в семье. Тем не менее, он выразил надежду, что близкие певца не пропадут благодаря творчеству артиста и его друзьям.

Лука поделился в беседе с РЕН ТВ, что помнит о друге только хорошее, поскольку видел его исключительно в трезвом состоянии, каким его знали и его родные.

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