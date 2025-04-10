«Прекратите пороть чушь»: Собчак опровергла обвинения во лжи о помощи с похоронами Паши Техника

Ксения Собчак (Фото: ВКонтакте @sobchak)
Журналистка, телеведущая и блогер Ксения Собчак прервала молчание и ответила на обвинения во лжи которую она якобы допустила, пообещав помочь с похоронами рэпера Паши Техника, но не сделав этого.
В своём телеграм-канале «Кровавая барыня» решительно опровергла любые подобные слухи и посоветовала тем, кто их распускает, перестать «распространять чушь». Телеведущая также завила, что взяла интервью у бывшей жены музыканта, так как общалась с ней, когда та была ещё в Таиланде возле Паши. Ксения пыталась оказать посильную помощь, чтобы попытаться его спасти.
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«Я НЕ занималась и не занимаюсь похоронами Паши Техника. Я даже не знаю, где он будет похоронен. Пожалуйста, прекратите распространять чушь»», — обратилась к хейтерам журналистка.Ранее из слов бывшей жены Техника Евы Карицкой поклонники певца и некоторые сотрудники СМИ сделали вывод, что Собчак помогла с покупкой места на кладбище. Сын художника Никаса Сафронова Лука открыто заявил, что та сначала обещала помощь, а потом перестала выходить на связь. Теперь Ксения прервала молчание и разъяснила ситуацию.
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Александр Бойцов