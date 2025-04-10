Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Прекратите пороть чушь»: Собчак опровергла обвинения во лжи о помощи с похоронами Паши Техника

«Прекратите пороть чушь»: Собчак опровергла обвинения во лжи о помощи с похоронами Паши Техника

Ксения Собчак опровергла слухи о своём обещании помочь с похоронами Паши Техника
Ксения Собчак (Фото: ВКонтакте @sobchak)

Ксения Собчак (Фото: ВКонтакте @sobchak)

Журналистка, телеведущая и блогер Ксения Собчак прервала молчание и ответила на обвинения во лжи которую она якобы допустила, пообещав помочь с похоронами рэпера Паши Техника, но не сделав этого.
В своём телеграм-канале «Кровавая барыня» решительно опровергла любые подобные слухи и посоветовала тем, кто их распускает, перестать «распространять чушь». Телеведущая также завила, что взяла интервью у бывшей жены музыканта, так как общалась с ней, когда та была ещё в Таиланде возле Паши. Ксения пыталась оказать посильную помощь, чтобы попытаться его спасти.

«Я НЕ занималась и не занимаюсь похоронами Паши Техника. Я даже не знаю, где он будет похоронен. Пожалуйста, прекратите распространять чушь»», — обратилась к хейтерам журналистка.

Ранее из слов бывшей жены Техника Евы Карицкой поклонники певца и некоторые сотрудники СМИ сделали вывод, что Собчак помогла с покупкой места на кладбище. Сын художника Никаса Сафронова Лука открыто заявил, что та сначала обещала помощь, а потом перестала выходить на связь. Теперь Ксения прервала молчание и разъяснила ситуацию.

Читайте также:

Бывшая жена Паши Техника предупредила об ограничениях на его похоронах

«Наверное, я там кони двину»: Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника

«Ничем не помогла»: обещавшая оплатить похороны Техника Собчак перестала выходить на связь
#помощь
#техника
#сми
#кладбище
#сотрудники
#интервью
#сын
#ксения собчак
Кайли Дженнер запретила Тимоти Шаламе сниматься в секс-сценах
10 апреля 2025, 14:48

Кайли Дженнер (Фото: Инстаграм* @kyliejenner)

Бизнесвумен и модель Кайли Дженнер запретила голливудскому актеру Тимоти Шаламе сниматься в откровенных сценах в кино.
Источник британского таблоида The Sun рассказал, что Кайли разозлилась из-за недавнего интервью Гвинет Пэлтроу Vanity Fair, в котором она говорила о постельных сценах с возлюбленным бизнесвумен в картине «Марти Превосходный». На фоне заявлений Пэлтроу Дженнер и Шаламе сильно поссорились. Во время словесной перепалки Кайли запретила актеру сниматься в секс-сценах с кем бы то ни было.

Инсайдер обратил внимание, что сам Тимоти спокойно соглашается на откровенные эпизоды в кино, однако Дженнер теперь категорически против.

Ранее актер Жан-Клод Ван Дамм впервые высказался о серьезных обвинениях в причастности к секс-торговле.

Читайте также:

Рэпер Macan за неделю собрал почти 20 штрафов за нарушения ПДД

Свадьба откладывается? 19-летняя невеста Лепса встревожила заявлением о подготовке к торжеству

Дочь Иосифа Пригожина Даная уже второй раз ляжет под нож пластического хирурга

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#кино
#актёр
#интервью
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я поддерживаю Лолиту»: Басков заступился за Милявскую
Николай Басков заступился за Лолиту Милявскую
10 апреля 2025, 14:44

Николай Басков (Фото: Telegram @baskovnikolay)

Николай Басков открыто признался, что поддерживает Лолиту Милявскую и призвал общественность прекратить травить её.
«Я поддерживаю Лолиту всегда. Очень талантливая, потрясающая артистка! У нас, знаете, когда человек упал, все сразу начинают радоваться, марать, если так можно сказать, об асфальт и полоскать имидж человека», — заявил Басков в беседе с 7Дней.ru.

Он отметил, что сейчас все обсуждают рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ. Однако он напомнил, как тот в составе сборной РФ не забил ни одной шайбы на Олимпиаде, после чего подвергся массовой критике.

Басков также не стал осуждать коллег, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине.

Читайте также:

Соседов оценил шансы Лолиты вернуться на сцену после «отмены»

«Последняя проблема в стране»: Лолита высмеяла инициативу об увеличении штрафов за мат в 10 раз

Лолита Милявская призвала не запрещать турецкие сериалы в России
#рекорд
#нхл
#асфальт
#мат
#человек
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рэпер Macan за неделю собрал почти 20 штрафов за нарушения ПДД
10 апреля 2025, 14:26

Macan (фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер Macan всего за одну неделю собрал штрафов за нарушения ПДД на 26 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в период с 13 по 20 марта певец 17 раз нарушил правила дорожного движения. При этом 12 штрафов выписаны за превышение скорости. Остальные – за остановку в неположенном месте, неоплату парковки и проезда по платному проспекту Багратиона.

При этом Macan хвастается в соцсетях таким большим числом нарушений. На днях он опубликовал видео, на котором едет по МКАДу на очень высокой скорости. Пользователи Сети раскритиковали его за это, а некоторые и вовсе предложили лишить водительских прав.

Ранее стало известно, будет ли освободившийся из колонии Михаил Ефремов восстанавливать водительские права после смертельного ДТП.

Читайте также:

Рэпер MACAN со сцены назвал возлюбленную Марию Мотину невестой

«‎Космический путь»: Личная жизнь, биография и детство репера MACAN

Лидера «Три дня дождя» Глеба Викторова осудили за поддельное водительское удостоверение
#дтп
#певец
#права
#жизнь
#парковки
#правила
#водительские права
#пользователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свадьба откладывается? 19-летняя невеста Лепса встревожила заявлением о подготовке к торжеству
19-летняя Киба заявила, что ещё не начала готовиться к свадьбе с Лепсом
10 апреля 2025, 14:11

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс готовится к свадьбе с Авророй Кибой и не скрывает счастья в отношениях. Правда, его 19-летняя возлюбленная призналась, что всё ещё не начала подготовку к торжеству, которое запланировано на лето.
Вероятнее всего, свадьба будет перенесена, поскольку влюблённые даже не обсудили детали мероприятия.

«Пошив платьев ещё точно не начался. Мы пока эту тему не обсуждали. Я же говорю, пока ничего не обсуждали, не готовимся ещё», – заявила Киба в беседе с Пятым каналом.
Недоброжелатели убеждены, что Киба встречается с Лепсом исключительно ради популярности. Так, например, она заявляла, что не любит светские мероприятия, но сейчас часто появляется на звёздных тусовках, где привлекает много внимания к себе.

Конечно же, сомнения вызывает и отсутствие чётких сроков по свадьбе – дата торжества до сих пор не назначена. Однако поклонники певца верят, что он всё же женится и обретёт личное счастье.

Читайте также:

«Страх импотенции и беспомощности»: Психолог объяснила, к чему приведут отношения Лепса и 19-летней Авроры

«Вряд ли их объединила неземная любовь»: Роза Сябитова предрекла крах отношений Лепса с 19-летней невестой

Невеста Григория Лепса похвасталась сумкой за два млн рублей
#свадьба
#счастье
#любовь
#мероприятия
#отношения
#подготовка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жан-Клод Ван Дамм впервые высказался о серьезных обвинениях в причастности к секс-торговле
Жан-Клод Ван Дамм опроверг обвинения в секс-преступлениях
10 апреля 2025, 13:51

Жан-Клод Ван Дамм (Фото: Инстаграм* @jcvd)

Недавно Жан-Клода Ван Дамма обвиняли в том, что много лет назад в Каннах он воспользовался сексуальными услугами пяти несовершеннолетних девушек из Румынии. Со слов одной из жертв, их преподнесли Ван Дамму в качестве подарка. Актер при этом знал, что все они находятся в уязвимом положении.
Актер никак не комментировал обвинения, что ввело в ступор публику и поклонников знаменитости. Однако на днях его представители все же высказались по поводу происходящего. Они лишь назвали заявления пострадавших «гротескными» и отметили, что всего этого никогда не было, сообщило издание Page Six.

Кстати, другой фигурант дела, который, как утверждается, являлся главой организации, вербовавшей девушек под видом модельного агентства, отрицает, что когда-либо контактировал с Ван Даммом и вообще был с ним знаком. Информацию он назвал полностью фейковой.

Ранее освободившийся из колонии за смертельное ДТП Михаил Ефремов раскрыл, будет ли он восстанавливать водительские права.

Читайте также:

Дочь Иосифа Пригожина Даная уже второй раз ляжет под нож пластического хирурга

Врач-нарколог предрёк Михаилу Ефремову судьбу Паши Техника в случае возвращения к алкоголю

Соседов оценил шансы Лолиты вернуться на сцену после «отмены»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#секс
#обвинение
#девушка
#жертва
#пострадавший
#актёр
#водительские
Следите за нашими новостями
в удобном формате