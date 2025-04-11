Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого административного штрафа

Для того, чтобы получить sim-карту одного из российских операторов сотовой связи, иностранным гражданам требуется оформить СНИЛС и открыть аккаунт на портале «Госуслуги», эти правила действуют в России с августа прошлого года, сообщает пресс-служба правительства РФ.