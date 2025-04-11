Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого административного штрафа

Ксения Собчак (Фото: ВКонтакте @sobchak)
В Москве суд вынес решение о наложении штрафа на журналистку Ксению Собчак за просрочку оплаты предыдущего административного штрафа.
По информации РИА Новости, детали нового наказания пока остаются неизвестными, так же как и причина, по которой Собчак была оштрафована ранее.
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, за неуплату штрафа в установленный срок может быть назначен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.
Также предусмотрены альтернативные меры: административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Читайте также:
Умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа в Египте
Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета в Нью-Йорке
NYP: при крушении вертолета в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, за неуплату штрафа в установленный срок может быть назначен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.
Также предусмотрены альтернативные меры: административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Читайте также:
Умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа в Египте
Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета в Нью-Йорке
NYP: при крушении вертолета в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens
Дарья Осипова