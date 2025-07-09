«Королева марафонов»: Отец Блиновской рассказал о трудностях, связанных с арестом дочери
Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы за отмывание денежных средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Блиновская подала апелляционную жалобу на решение суда и на данный момент ждёт решения в московском СИЗО. Отец «феи желаний» Олег Останин рассказал Super.ru о трудностях, связанных с арестом дочери.
Останин с горестью сообщил, что все банковские счета, оформленные на него и сына Александра, арестованы. Помимо этого, наложен арест на всю недвижимость. Отец Блиновской возмущённо заявил, что ни он, ни его сын не были связаны с бизнесом «королевы марафонов».
Отец бизнесвумен продолжает общаться с дочерью, несмотря на трудности. В ближайшее время он собирается посетить Елену с её старшим сыном, который уже навещал мать.
«Дают два свидания в месяц — судья вроде бы не запрещает. Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает её], но это очень редко», — сообщил отец Елены.Кроме этого, мужчина заявил, что неприятная ситуация с Блиновской сильно сказалась на её детях — им понадобилась помощь психолога.