«Королева марафонов»: Отец Блиновской рассказал о трудностях, связанных с арестом дочери

09 июля 2025, 21:01

Олег Останин рассказал о трудностях жизни дочери после приговора

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы за отмывание денежных средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Блиновская подала апелляционную жалобу на решение суда и на данный момент ждёт решения в московском СИЗО. Отец «феи желаний» Олег Останин рассказал Super.ru о трудностях, связанных с арестом дочери.





Останин с горестью сообщил, что все банковские счета, оформленные на него и сына Александра, арестованы. Помимо этого, наложен арест на всю недвижимость. Отец Блиновской возмущённо заявил, что ни он, ни его сын не были связаны с бизнесом «королевы марафонов».



Отец бизнесвумен продолжает общаться с дочерью, несмотря на трудности. В ближайшее время он собирается посетить Елену с её старшим сыном, который уже навещал мать.

«Дают два свидания в месяц — судья вроде бы не запрещает. Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает её], но это очень редко», — сообщил отец Елены.