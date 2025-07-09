Настя Ивлеева в одних трусах устроила фотосессию в тракторе
Настя Ивлеева устроила пикантную фотосессию в кабине трактора
Настя Ивлеева продолжает осваиваться в деревне. Недавно блогер устроила пикантную фотосессию в кабине трактора.
Ивлеева позировала в нижнем белье и майке, а главной деталью образа стали ковбойские сапоги.
«Деревенская», — подписала кадры в личном блоге Настя.
Поклонники звезды оценили необычные кадры.
В деревню Ивлеева окончательно перебралась после свадьбы с Филиппом Бегаком. Они обручились в декабре 2023 года, а торжество сыграли лишь в конце этой весны.
Ранее стало известно, что Филипп Бегак не пригласил маму на тайную свадьбу с Настей Ивлеевой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ