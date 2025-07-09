Настя Ивлеева в одних трусах устроила фотосессию в тракторе

Настя Ивлеева устроила пикантную фотосессию в кабине трактора
Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

Настя Ивлеева продолжает осваиваться в деревне. Недавно блогер устроила пикантную фотосессию в кабине трактора.



Ивлеева позировала в нижнем белье и майке, а главной деталью образа стали ковбойские сапоги.

«Деревенская», — подписала кадры в личном блоге Настя.

Поклонники звезды оценили необычные кадры.

В деревню Ивлеева окончательно перебралась после свадьбы с Филиппом Бегаком. Они обручились в декабре 2023 года, а торжество сыграли лишь в конце этой весны.

Ранее стало известно, что Филипп Бегак не пригласил маму на тайную свадьбу с Настей Ивлеевой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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