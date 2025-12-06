Королевские наследники выросли: Джордж, Шарлотта и Луи блистали на событии в аббатстве
На ежегодном рождественском богослужении «Вместе на Рождество», прошедшем в Вестминстерском аббатстве, внимание публики приковано было не только к королевской процессии, но и к заметно повзрослевшим детям принцессы Уэльской. Об этом сообщает Page Six.
Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи появились на мероприятии вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.
Для выхода в свет наследники выбрали выдержанную тёмно-синюю гамму. Особый восторг у зрителей вызвала Шарлотта: юная принцесса предстала в элегантном платье с белым воротником, тёплых колготках и аккуратным бантом в волосах. Образ завершали чёрные балетки — простой, но утончённый штрих.
Кейт Миддлтон в очередной раз продемонстрировала безупречный стиль, выбрав зелёное платье-пальто и лаконичные чёрные ботинки.
Организуемая принцессой Уэльской традиция отмечает пятилетие: впервые богослужение прошло в 2021 году как дань уважения людям, помогавшим обществу во время пандемии. Теперь же его тема расширилась, посвящая вечер идее любви — в семьях, дружбе, обществе и даже случайных добрых жестах.
