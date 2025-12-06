Королевские наследники выросли: Джордж, Шарлотта и Луи блистали на событии в аббатстве

06 декабря 2025, 19:12

Дети Кейт Миддлтон поразили публику взрослым видом на рождественской службе

Принц Джордж, принц Луи, принцесса Шарлотта, Кейт Миддлтон и принц Уильям (Фото: Instagram* / @britishvogue)

На ежегодном рождественском богослужении «Вместе на Рождество», прошедшем в Вестминстерском аббатстве, внимание публики приковано было не только к королевской процессии, но и к заметно повзрослевшим детям принцессы Уэльской. Об этом сообщает Page Six.