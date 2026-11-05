Пять лет условно и штраф на 2550 лет: стало известно о состоянии Лерчек
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, находится в тяжёлом состоянии. По словам её адвокатов, сейчас врачи борются за её жизнь. Об этом сообщает SHOT.
Как утверждают представители Чекалиной, в течение последнего месяца у неё обострились метастазы, из-за чего блогерша практически потеряла возможность передвигаться. Сейчас Валерия проходит лечение в больнице. Адвокат рассказал, что после непродолжительного улучшения её самочувствие снова ухудшилось. По его словам, ранее врачи даже высказывали опасения, что к настоящему моменту Чекалина может не выжить.
Тем временем сегодня Мосгорсуд утвердил приговор блогерше: пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей. Адвокаты также заявили, что годовой доход Валерии составляет около 300 тысяч рублей. Если исходить из этой суммы, на выплату всего штрафа ей понадобилось бы 2550 лет.
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