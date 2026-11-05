Пять лет условно и штраф на 2550 лет: стало известно о состоянии Лерчек

05 ноября 2026, 13:17

Адвокаты блогерши Лерчек заявили, что врачи борются за её жизнь

Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, находится в тяжёлом состоянии. По словам её адвокатов, сейчас врачи борются за её жизнь. Об этом сообщает SHOT.