«Я ещё не всё показала»: Дана Борисова вышла на одиночный пикет в Москве

05 ноября 2026, 13:00

Телеведущая Дана Борисова потребовала вернуть её в реалити-шоу

Дана Борисова (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дана Борисова устроила одиночный пикет на Воробьёвых горах в Москве. Телеведущая вышла на улицу с плакатом, чтобы привлечь внимание к своему желанию вернуться в проект «Выживалити».





По мнению Борисовой в соцсетях, она покинула шоу слишком рано и не успела в полной мере проявить себя. Дана уверена, что её дальнейшее участие могло бы сделать программу ещё интереснее.





«Я ещё не успела показать всё, на что способна, и вообще уверена, что со мной шоу было бы гораздо веселее!» — объяснила телеведущая.

«Прошу вашей поддержки! Может, хоть к вам они прислушаются?» — написала Дана.