«Я ещё не всё показала»: Дана Борисова вышла на одиночный пикет в Москве
Телеведущая Дана Борисова потребовала вернуть её в реалити-шоу
Дана Борисова устроила одиночный пикет на Воробьёвых горах в Москве. Телеведущая вышла на улицу с плакатом, чтобы привлечь внимание к своему желанию вернуться в проект «Выживалити».
По мнению Борисовой в соцсетях, она покинула шоу слишком рано и не успела в полной мере проявить себя. Дана уверена, что её дальнейшее участие могло бы сделать программу ещё интереснее.
«Я ещё не успела показать всё, на что способна, и вообще уверена, что со мной шоу было бы гораздо веселее!» — объяснила телеведущая.Кроме того, Борисова обратилась к подписчикам с просьбой поддержать её инициативу. Она предложила пользователям оставлять комментарии с упоминанием Вадима Демчога и телеканала «Пятница», надеясь, что коллективное обращение поможет добиться результата.
«Прошу вашей поддержки! Может, хоть к вам они прислушаются?» — написала Дана.