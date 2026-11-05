«Мне не хочется»: Дмитрий Шепелев рассказал об отношении сына к вниманию публики

05 ноября 2026, 12:35

Дмитрий Шепелев признался, что сын от Жанны Фриске не любит публичность

Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram* / @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев рассказал об увлечениях своих сыновей и признался, что старший Платон, родившийся в отношениях с Жанной Фриске, не стремится к публичности. Сейчас мальчик всерьез занимается баскетболом и практически все свободное время проводит в школе олимпийского резерва. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Несмотря на то что Платон уже успел попробовать себя в кино, повышенное внимание со стороны окружающих оказалось ему некомфортно. По словам телеведущего, сын не хочет связывать себя с публичной деятельностью, будь то съемки, социальные сети или другие способы проявить себя на публике.





«Внимание — это абсолютно не его энергия оказалась. Поэтому, когда мы с ним обсуждаем его участие в кино, или его социальные сети, или любые другие публичные проявления, он говорит: "Мне не хочется"», — поделился Шепелев на презентации шоу «Три острова».