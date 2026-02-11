Богомолов по-прежнему числится и. о. ректора Школы-студии МХАТ

11 февраля 2026, 10:40

Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Константин Богомолов по-прежнему числится исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, добавив, что там не располагают информацией о возможном снятии режиссера с занимаемого поста.





Ранее стало известно, что Богомолов попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Он пожелал школе, её нынешнему и будущему руководству успехов и стойкости.





«Богомолов числится и. о. ректора», — сказали в пресс-службе Агентству городских новостей «Москва».