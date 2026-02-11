Богомолов по-прежнему числится и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Константин Богомолов по-прежнему числится исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, добавив, что там не располагают информацией о возможном снятии режиссера с занимаемого поста.
Ранее стало известно, что Богомолов попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Он пожелал школе, её нынешнему и будущему руководству успехов и стойкости.
«Богомолов числится и. о. ректора», — сказали в пресс-службе Агентству городских новостей «Москва».
Российского режиссера театра и кино, драматурга и поэта Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. После этого выпускники учебного заведения и представители театрального сообщества обратились с открытым письмом к Любимовой с просьбой пересмотреть это решение.