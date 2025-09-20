Кортни Кардашьян изменила имидж во время болезни COVID-19
Кортни Кардашьян, старшая сестра Ким Кардашьян, сообщила, что переболела коронавирусом, но уже чувствует себя лучше. В соцсетях звезда опубликовала снимок, на котором продемонстрировала обновлённый образ — она сделала новую причёску с рваной чёлкой.
Супруга Трэвиса Баркера призналась, что во время болезни у неё возникло желание что-то изменить в себе, и она не удержалась от эксперимента с внешностью.
«Мне всегда так и хочется отрезать волосы, когда у меня коронавирус», — с иронией написала Кортни.Поклонники активно отреагировали на преображение телезвезды. Многие отметили, что новая причёска делает её моложе и придаёт образу свежести: «Ты выглядишь как подросток», «Очень идёт», «Классный стиль».