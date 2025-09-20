Кортни Кардашьян изменила имидж во время болезни COVID-19

20 сентября 2025, 20:18

Кортни Кардашьян показала преображение после заражения коронавирусом

Кортни Кардашьян (Фото: Instagram* / @kourtneykardash)

Кортни Кардашьян, старшая сестра Ким Кардашьян, сообщила, что переболела коронавирусом, но уже чувствует себя лучше. В соцсетях звезда опубликовала снимок, на котором продемонстрировала обновлённый образ — она сделала новую причёску с рваной чёлкой.





Супруга Трэвиса Баркера призналась, что во время болезни у неё возникло желание что-то изменить в себе, и она не удержалась от эксперимента с внешностью.





«Мне всегда так и хочется отрезать волосы, когда у меня коронавирус», — с иронией написала Кортни.