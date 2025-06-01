Корзина цветов и любовная записка на армянском: Валя Карнавал подогрела слухи о романе с бизнесменом из Армении

01 июня 2025, 18:03

Валя Карнавал подогрела слухи о романе с бизнесменом из Армении

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)

Блогер Валя Карнавал после нескольких громких романов перестала афишировать личную жизнь. Она не рассказывает о новых отношениях, однако оставляет некоторые намёки поклонникам.