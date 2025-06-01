Корзина цветов и любовная записка на армянском: Валя Карнавал подогрела слухи о романе с бизнесменом из Армении
Блогер Валя Карнавал после нескольких громких романов перестала афишировать личную жизнь. Она не рассказывает о новых отношениях, однако оставляет некоторые намёки поклонникам.
Многомиллионная аудитория Карнавал убеждена, что она закрутила роман с 29-летним бизнесменом из Армении Эвояном Аргишти. Они не публикуют совместные фото, однако в последнее время часто стали появляться в одних и тех же местах.
Валя хоть и не показывает нового избранника, но постоянно хвастается подарками от него. Недавно она опубликовала фото огромной корзины с цветами, в которую вложена записка с надписью на армянском языке: «Я тебя очень люблю».
В Сети поговаривают, что Канавал уже успела обручиться с бизнесменом. В личном блоге она несколько раз засветила кольцо на безымянном пальце. Также девушка летала в Армению, где, предположительно, познакомилась с роднёй возлюбленного.
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