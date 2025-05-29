Валя Карнавал станет ведущей телепрограммы, которая пропала из эфира 10 лет назад

Валя Карнавал станет ведущей программы «Достояние республики»
Валя Карнавал (Фото: Инстаграм* @karna.val)

Скоро начнутся съемки шоу «Достояние республики», которое пропало из эфира 10 лет назад, сообщил журнал Voice.



Формат программы останется прежним, но предыдущих ведущих аудитория не увидит. Вместо Дмитрия Шепелева и Юрия Николаева появятся Валдис Пельш и Валя Карнавал. Отмечалось, что среди героев шоу будут Полина Гагарина, Елена Ваенга, Сергей Шнуров и Дима Билан.

До этого блогер принимала участие в съемках другого музыкального шоу — «Поймай меня, если сможешь». После громкого скандала Карнавал с Ларисой Долиной за первой закрепился имидж человека, которому с трудом удается найти общий язык с представителями старшего поколения.

Ранее Валя Карнавал рассказала о своих впечатлениях от съёмок с Александром Серовым. По словам блогера, съемки проходили мирно и весело.

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