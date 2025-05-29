Валя Карнавал станет ведущей телепрограммы, которая пропала из эфира 10 лет назад
Скоро начнутся съемки шоу «Достояние республики», которое пропало из эфира 10 лет назад, сообщил журнал Voice.
Формат программы останется прежним, но предыдущих ведущих аудитория не увидит. Вместо Дмитрия Шепелева и Юрия Николаева появятся Валдис Пельш и Валя Карнавал. Отмечалось, что среди героев шоу будут Полина Гагарина, Елена Ваенга, Сергей Шнуров и Дима Билан.
До этого блогер принимала участие в съемках другого музыкального шоу — «Поймай меня, если сможешь». После громкого скандала Карнавал с Ларисой Долиной за первой закрепился имидж человека, которому с трудом удается найти общий язык с представителями старшего поколения.
Ранее Валя Карнавал рассказала о своих впечатлениях от съёмок с Александром Серовым. По словам блогера, съемки проходили мирно и весело.
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