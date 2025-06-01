Актриса Стася Милославская выходит замуж за известного футболиста
30-летняя актриса Стася Милославская объявила о помолвке с известным футболистом. При этом имя женила она не раскрыла. Предложение руки и сердца ей сделали на концерте Валерия Меладзе в Турции. Об этом сообщает Super.
По данным издания, речь идет о 22-летнем игроке московского ЦСКА Егоре Ушакове. В 2023 году полузащитника арендовал клуб «Крылья Советов». Однако во время матча он получил черепно-мозговой травму, и соглашение досрочно расторгли. Спортсмен вернулся на футбольное поле только через год.
К слову, ранее Стася встречалась с главным редактором журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым. С 2019 по 2023 год у не был роман с коллегой по цеху Александром Петровым. Ходили слухи, что дело идет к свадьбе, пока актер не женился на другой. Расставание выдалось для Милославской болезненным.
*Запрещен в РФ
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