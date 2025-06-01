Актриса Стася Милославская выходит замуж за известного футболиста

01 июня 2025, 16:14

Стася Милославская (Фото Инстаграм*/milostasii)

30-летняя актриса Стася Милославская объявила о помолвке с известным футболистом. При этом имя женила она не раскрыла. Предложение руки и сердца ей сделали на концерте Валерия Меладзе в Турции. Об этом сообщает Super.