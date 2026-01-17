«Пусть орёт!»: Гарик Харламов сорвался на Дениса Дорохова и покинул съёмки шоу

17 января 2026, 12:46

Харламов устроил жёсткую перепалку с Дороховым на шоу и демонстративно ушёл

Гарик Харламов (Фото: Instagram* / @garikkharlamov)

На съёмках шоу Егора Крида «Не своя игра» разгорелся неожиданный и довольно жёсткий конфликт между Гариком Харламовым и Денисом Дороховым. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Поводом стала подсказка, прозвучавшая в студии во время одного из вопросов, которая категорически не понравилась Дорохову. Его эмоциональная реакция мгновенно накалила обстановку и вывела Харламова из себя.



Перепалка быстро перешла в открытую ругань на повышенных тонах. Гарик не стал сдерживаться и прямо в кадре заявил, что больше не намерен продолжать общение.





«Я вообще не буду с ним разговаривать. Пусть орёт, делает, что хочет! <...> Я сильно напрягаюсь от этого. <...> До свидания!» — эмоционально высказался Харламов, после чего действительно покинул площадку.