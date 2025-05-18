Косметолог Красота раскрыла количество пластических операций Светланы Ходченковой

Светлана Ходченкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Врач-косметолог Анна Красота высказалась об изменившейся внешности актрисы Светланы Ходченковой. Об этом сообщает портал «Страсти».
По сравнению со старыми фото у 42-летней артистки по-другому выглядят линии скул, подбородка и нижней челюсти, отметила эксперт. По мнению косметолога, Ходченкова могла сделать контурную пластику.
Красота добавила, что Светлана также могла скорректировать нос и исправить прикус. Врач заключила, что актриса поддерживает свою внешность с помощью массажей, уходов и легких инъекций.
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Красота добавила, что Светлана также могла скорректировать нос и исправить прикус. Врач заключила, что актриса поддерживает свою внешность с помощью массажей, уходов и легких инъекций.
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Екатерина Коршунова