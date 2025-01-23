«Внаём богатым дядям»: обвинения Ходченковой во фригидности, «грязные танцы» и тайные романы. Как живет 42-летняя артистка

Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)
Высокую блондинку с роскошными волосами Светлану Ходченкову открыл для российского зрителя режиссёр Станислав Говорухин. После дебюта в фильме «Благословите женщину» актриса стала получать много предложений, в том числе и от голливудских творцов.
О том, как развивалась карьера Ходченковой, кем хотела стать в детстве, о непростых отношениях с отцом, а также о том, почему она до сих пор не нашла свою любовь, читайте в материале «Радио 1».
Светлана родилась 21 января 1983 года в Москве, однако её ранние годы прошли в подмосковном Железноводске.
Девочка росла без отца: он ушёл из семьи, когда ей был один год. До сих пор актриса не общается с ним.
Оставшись одна с маленьким ребёнком, мама Ходченковой вынуждена была браться за любую работу: женщина была маляром, уборщицей, дворником. Когда Светлана подросла, она стала помогать маме мыть лестницы, за что получала небольшие деньги.
Ходченкова с детства хотела стать актрисой. Как-то раз её мама отвела на кастинг, но Светлана не прошла его. Тогда актриса выбрала более «земную» профессию — она решила стать хирургом. Но и здесь у Ходченковой не сложилось — при виде крови девушка падала в обморок.
Однако, после непристойных предложений, с которыми столкнулась Светлана, от «подиумного» будущего она отказалась.
Светлане было всего 20 лет, когда она получила главную роль в картине «Благословите женщину». По признанию самой актрисы, из-за гормонального сбоя она набрала вес, и этот обстоятельство сыграло ей на руку: её заметил оператор фильма и уговорил режиссёра утвердить на роль. За свою работу в этой картине Светлана получила премию «Ника».
Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)
Спустя два года она вновь появилась в фильме Говорухина. Картина «Не хлебом единым» закрепила успех, а режиссёр окончательно убедился в таланте Ходченковой. А после она ещё снилась в его картине «Конец прекрасной эпохи».
После того как Светлана похудела, Станислав Говорухин сетовал и говорил, что вместе с весом ушла и изюминка актрисы, что она превратилась в «селёдку».
Ходченкова — одна из немногих российских актрис, которым удалось сняться в голливудских фильмах. В триллере «Шпион, выйди вон!» ей досталась одна из главных ролей. Светлане посчастливилось поработать с такими звёздами, как Гэри Олдмен, Бенедикт Камбербэтч, Том Харди.
После работы с Хью Джекманом в картине «Росомаха. Бессмертный», где Светлана перевоплотилась в злодейку Гадюку, актриса думала остаться в Америке, но всё-таки решила вернуться обратно на родину.
Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)
Всего на счету Светланы Ходченковой более 100 ролей в различных проектах, среди них: «Нулевой километр, «Куприн. Яма», «Кровавая леди Батори», «Викинг», «Домашний арест», «Казанова» и многие другие.
Светлану можно увидеть и на сцене театра, однако кино для неё на первом месте. За свой вклад в отечественный кинематограф она получила звание заслуженной артистки РФ. Кроме того, Ходченкову признавали самой успешной российской актрисой десятилетия.
Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч познакомились, когда учились в Щукинском училище. Долгое время они дружили, и только после премьеры сериала «Карусель» Владимир набрался смелости и пригласил коллегу на ужин в ресторан. Вскоре завязался роман, а потом последовало и предложение выйти замуж.
Владимир Яглыч (Фото: соцсети)
Пара распалась после пяти лет супружеской жизни. У обоих были сильные характеры, в итоге ссоры случались регулярно. А когда карьера Светланы развивалась более успешно, чем Владимира, которого подозревали ещё и в ревности, конфликты достигли своего апогея.
С бизнесменом Георгием Петришиным актриса познакомилась ещё за год до развода. Георгий красиво ухаживал, Ходченкова выглядела счастливой.
Спустя четыре года бизнесмен сделал ей предложение на сцене после спектакля «История любви», в котором играла Светлана. Вскоре влюблённые назначили дату свадьбу, но за месяц до этого события они поссорились и расстались. По слухам, Ходченкова выступила инициатором, якобы Петришин сильно ревновал и контролировал её.
После разрыва с бизнесменом Светлану видели в компании актёра Дмитрия Малашенко.
Следующим ухажёром актрисы стал близкий друг её несостоявшегося мужа — бизнесмен и ортопед Кирилл Маслиев. С ним Ходченкова летала на отдых, но в итоге они расстались.
После Светлана решила снова сойтись с Георгием Петришиным. Говорили, что бизнесмен сделал предложение актрисе во второй раз. Через полгода они окончательно расстались.
Семён Слепаков* (Фото: соцсети)
Вскоре после этого Ходченковой приписали роман с Семёном Слепаковым*. Слухи подогревало и то, что, как выяснилось, он недавно развёлся. Но как стало известно, они просто вели мероприятие вместе, а связывает их лишь дружба.
В 2022 году говорили о тайных отношениях между Ходченковой и предпринимателем Павлом Манченко: якобы он возил её в Париж и даже делал предложение.
У Светланы Ходченковой нет детей, однако она в своё время заявляла, что никогда бы не решилась на аборт.
Недавно Светлане исполнилось 42 года, она прекрасно выглядит — фотографии, которые она публикует в соцсетях, тому доказательство.
Она не замужем, последние несколько лет её личная жизнь — запретная тема для интервью.
Актриса занимается танцами — танцует на пилоне. Впрочем, как это часто бывает со знаменитостями, она сталкивается с критикой. Так, некоторые не одобряют её увлечение, называя его «грязными танцами». А съёмки в фильмах с откровенными сценами некоторые связывают с фригидностью Ходченковой.
По словам психолога Станислава Самбурского, неудачи в личной жизни Ходченковой происходят из-за того, что она отдаёт предпочтение не отношениям, а работе.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
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Детство без отца
Светлана родилась 21 января 1983 года в Москве, однако её ранние годы прошли в подмосковном Железноводске.
Девочка росла без отца: он ушёл из семьи, когда ей был один год. До сих пор актриса не общается с ним.
«Биологическому родителю я могу быть благодарна только за своё появление на свет. Мама воспитывала меня одна. Свекровь возненавидела её ещё до знакомства. Думаю, точно так же она относилась бы и к любой другой избраннице сына. Всю беременность мама только и слышала, что ребёнок не Витин, а нагулянный», — поделилась однажды своей историей Светлана.Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)
Оставшись одна с маленьким ребёнком, мама Ходченковой вынуждена была браться за любую работу: женщина была маляром, уборщицей, дворником. Когда Светлана подросла, она стала помогать маме мыть лестницы, за что получала небольшие деньги.
В поисках себя
Ходченкова с детства хотела стать актрисой. Как-то раз её мама отвела на кастинг, но Светлана не прошла его. Тогда актриса выбрала более «земную» профессию — она решила стать хирургом. Но и здесь у Ходченковой не сложилось — при виде крови девушка падала в обморок.
«Нравилось записывать диагнозы, вести медицинские карты — я делала их из тетрадок на каждую свою куклу. Не сложилось, увы», — вспоминала Светлана.В подростковом возрасте Ходченкова задумалась о карьере модели, все данные у неё были – высокий рост (179 см) и стройная фигура. Она записалась в школу Славы Зайцева, прошла курсы, устроилась в модельное агентство. Полгода артистка проработала в Японии, а первый гонорар, тысячу долларов, потратила на установку домашнего телефона.
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Однако, после непристойных предложений, с которыми столкнулась Светлана, от «подиумного» будущего она отказалась.
«Всё оказалось нечестно, грязно, подло и бесчеловечно. Девушки не только красиво дефилируют по подиуму или позируют фотографам, но и сдаются «внаём» богатым дядям», — говорила актриса.После окончания школы Ходченкова поступила в Институт мировой экономики, как советовала мама. Экономика показалась настолько скучной, что она не выдержала даже до первой сессии. Когда перевелась на рекламу, оказалось, что и это неинтересно. Тогда Светлана вспомнила свою детскую мечту — стать актрисой. Пройдя двухмесячные курсы, она единственная из группы прошла конкурс в знаменитый театр имени Бориса Щукина.
Карьерный взлёт
Светлане было всего 20 лет, когда она получила главную роль в картине «Благословите женщину». По признанию самой актрисы, из-за гормонального сбоя она набрала вес, и этот обстоятельство сыграло ей на руку: её заметил оператор фильма и уговорил режиссёра утвердить на роль. За свою работу в этой картине Светлана получила премию «Ника».
«Мне очень повезло, что я попала в руки к Станиславу Сергеевичу Говорухину. Для этой роли нужен был именно такой цыпленок жёлтый, который ничего не знает. У меня всё получилось только благодаря интуиции. Там не было ничего наигранного, вымученного, сделанного, как говорят, "по школе"», — рассказывала актриса.
Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)
Спустя два года она вновь появилась в фильме Говорухина. Картина «Не хлебом единым» закрепила успех, а режиссёр окончательно убедился в таланте Ходченковой. А после она ещё снилась в его картине «Конец прекрасной эпохи».
После того как Светлана похудела, Станислав Говорухин сетовал и говорил, что вместе с весом ушла и изюминка актрисы, что она превратилась в «селёдку».
«Мне было больно и обидно, что Станислав Сергеевич упрекал меня, будто бы я худею, следуя моде. Повторяю, что я не худела. Был гормональный сбой», — признавалась Ходченкова.
Работа в Голливуде
Ходченкова — одна из немногих российских актрис, которым удалось сняться в голливудских фильмах. В триллере «Шпион, выйди вон!» ей досталась одна из главных ролей. Светлане посчастливилось поработать с такими звёздами, как Гэри Олдмен, Бенедикт Камбербэтч, Том Харди.
После работы с Хью Джекманом в картине «Росомаха. Бессмертный», где Светлана перевоплотилась в злодейку Гадюку, актриса думала остаться в Америке, но всё-таки решила вернуться обратно на родину.
«<…> в России у меня всё достаточно хорошо складывается. Мне не хотелось размениваться этим», — цитирует слова актрисы издание «78.ru».Ещё один важный момент, который останавливал Ходченкову, — это языковой барьер. Несмотря на знание английского, она понимала, что каждая реплика требует огромных усилий. Для неё самым страшным было услышать от режиссёра фразу: «А теперь всё то же самое своими словами».
Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)
Всего на счету Светланы Ходченковой более 100 ролей в различных проектах, среди них: «Нулевой километр, «Куприн. Яма», «Кровавая леди Батори», «Викинг», «Домашний арест», «Казанова» и многие другие.
Светлану можно увидеть и на сцене театра, однако кино для неё на первом месте. За свой вклад в отечественный кинематограф она получила звание заслуженной артистки РФ. Кроме того, Ходченкову признавали самой успешной российской актрисой десятилетия.
Брак с актёром Владимиром Яглычем
Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч познакомились, когда учились в Щукинском училище. Долгое время они дружили, и только после премьеры сериала «Карусель» Владимир набрался смелости и пригласил коллегу на ужин в ресторан. Вскоре завязался роман, а потом последовало и предложение выйти замуж.
Владимир Яглыч (Фото: соцсети)
Пара распалась после пяти лет супружеской жизни. У обоих были сильные характеры, в итоге ссоры случались регулярно. А когда карьера Светланы развивалась более успешно, чем Владимира, которого подозревали ещё и в ревности, конфликты достигли своего апогея.
«Решение принимали вместе. Мы поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — сказал Яглыч.
Сбежавшая невеста
С бизнесменом Георгием Петришиным актриса познакомилась ещё за год до развода. Георгий красиво ухаживал, Ходченкова выглядела счастливой.
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Спустя четыре года бизнесмен сделал ей предложение на сцене после спектакля «История любви», в котором играла Светлана. Вскоре влюблённые назначили дату свадьбу, но за месяц до этого события они поссорились и расстались. По слухам, Ходченкова выступила инициатором, якобы Петришин сильно ревновал и контролировал её.
Были другие романы?
После разрыва с бизнесменом Светлану видели в компании актёра Дмитрия Малашенко.
Следующим ухажёром актрисы стал близкий друг её несостоявшегося мужа — бизнесмен и ортопед Кирилл Маслиев. С ним Ходченкова летала на отдых, но в итоге они расстались.
После Светлана решила снова сойтись с Георгием Петришиным. Говорили, что бизнесмен сделал предложение актрисе во второй раз. Через полгода они окончательно расстались.
Семён Слепаков* (Фото: соцсети)
Вскоре после этого Ходченковой приписали роман с Семёном Слепаковым*. Слухи подогревало и то, что, как выяснилось, он недавно развёлся. Но как стало известно, они просто вели мероприятие вместе, а связывает их лишь дружба.
В 2022 году говорили о тайных отношениях между Ходченковой и предпринимателем Павлом Манченко: якобы он возил её в Париж и даже делал предложение.
Против абортов
У Светланы Ходченковой нет детей, однако она в своё время заявляла, что никогда бы не решилась на аборт.
«<…> это преступление. Ни один мужчина на свете не заставил бы меня убить ребёнка», — говорила в интервью актриса.
Как сейчас живёт Ходченкова
Недавно Светлане исполнилось 42 года, она прекрасно выглядит — фотографии, которые она публикует в соцсетях, тому доказательство.
Она не замужем, последние несколько лет её личная жизнь — запретная тема для интервью.
Актриса занимается танцами — танцует на пилоне. Впрочем, как это часто бывает со знаменитостями, она сталкивается с критикой. Так, некоторые не одобряют её увлечение, называя его «грязными танцами». А съёмки в фильмах с откровенными сценами некоторые связывают с фригидностью Ходченковой.
«Завистницы объясняют гиперсексуальность актрисы перед камерой её комплексом фригидности. Будто бы Светлана — холодная женщина, и им это видно невооружённым глазом», — писало несколько лет назад издание «Экспресс-газета».Светлана Ходченкова (Фото: соцсети)
По словам психолога Станислава Самбурского, неудачи в личной жизни Ходченковой происходят из-за того, что она отдаёт предпочтение не отношениям, а работе.
«Выбирая между новым проектом и новым мужчиной, она, безусловно, выберет первое. Все визуальные проявления её тщательной работы с телом и лицом <…> говорят о силе артистки и её чётком плане реализоваться в творческой профессии», — поделился своим мнением с онлайн-журналом «Страсти» эксперт.Всего за один съёмочный день Ходченкова зарабатывает около одного миллиона рублей. Блондинка купила квартиру на 71-ом этаже в одной из высоток в районе «Москва-Сити». К слову, Павел Манченко, с которым ей приписывают роман, живёт по соседству.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
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Анастасия Чубина