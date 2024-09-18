«Не прошел кастинг на ухажера»: откровения звезд на премьере «Маме снова 17» с Крюковым и Ходченковой

Фото: Радио 1
В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый показ комедии «Маме снова 17» со Светланой Ходченковой в главной роли. На красной дорожке помимо съемочной команды картины были замечены: Нонна Гришаева, Елена Борщева, Юлия Проскурякова, Катя Лель и другие звезды. О том, как прошла премьера и какими событиями из своей жизни поделились артисты, расскажет редакция «Радио 1».
Сюжет комедии «Маме снова 17»
По сюжету фильма молодая девушка по имени Ольга (Екатерина Чаннова) узнает о своей беременности и обращается к экстрасенсу с просьбой исправить свое положение. Гадалка просит героиню задуть свечу, девушка теряет сознание, а, очнувшись, оказывается в будущем. Ольге уже не 17, а 36 лет: она мать-одиночка, которая занимает должность директора школы, где учится ее 18-летний сын.
Разобраться в произошедшем и познакомиться с миром будущего Ольге (Светлане Ходченковой) помогает школьный психолог, роль которого исполнил Константин Крюков.
Красная дорожка
В прокат комедия «Маме снова 17» выходит 19 сентября. Режиссер проекта Анна Курбатова рассказала, как Светлана Ходченкова готовилась к своей роли.
Фото: Радио 1
«На самом деле, очень сложно женщине в возрасте 35-38 лет изображать 17-летнюю так, чтобы это не выглядело клоунадой, а было органично, смешно и «трушно» — извините меня за такое слово. Поэтому это, конечно, вызов. Света очень ответственно подошла к работе над своей ролью. У нас есть актриса Катя Чаннова, которая играет Ходченкову в детстве. Так получилось, что сцену с Катей сняли до того, как снимали Свету. Она потом смотрела, как играла Катя, и перенимала некие ее повадки и манеры», — рассказала режиссер.
На красной дорожке главная звезда комедии Светлана Ходченкова появилась одной из последних. Образ актрисы соответствовал ее героини из фильма: джинсы, белая футболка, серый жакет, остроносые туфли и «учительские» очки.
Актер, исполнивший роль школьного психолога, Константин Крюков вышел на «дорожку» в солидном классическом костюме темно-синего цвета. Артист рассказал, что сам очень любил учиться в школе, а его любимым предметом была химия. Крюков также сообщил, что в настоящее время старается больше времени проводить с семьей, поэтому специально отказывается от некоторых проектов.
Фото: Радио 1
«Я меньше работаю, больше сижу дома, наслаждаюсь отцовством и радуюсь всему, что происходит. Наблюдаю за всеми маленькими переменами», — рассказал актер.
Актриса и юмористка Елена Борщева посетила премьеру со своей дочерью Мартой. 17-летняя девушка рассказала, что планирует поступать в театральный, а также сообщила, что не так давно рассталась с молодым человеком, назвав его «недоухажером».
Фото: Радио 1
«Недоухажер, который не прошел кастинг на ухажера», — пошутила Елена Борщева.
Также на мероприятии были замечены Катя Лель, Анна Чурина, Арина Данилова, Юлия Проскурякова, Сергей Жарков и многие другие.
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