04 июня 2025, 13:15

Собчак о свадебном наряде Ксении Бородиной: в стиле «Клюквенного щербета»

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram/@borodylia0803)

Во вторник, 3 июня, Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова, с которым встречалась около года. На следующий день 42-летняя ведущая опубликовала в своем блоге кадры с росписи, продемонстрировав образ невесты. По этому поводу высказалась экс-коллега Бородиной по «Дому-2» Ксения Собчак.







«Образ от турецкого люксового Vakko (вероятно) и отсылки к любимому турецкому сериалу "Клюквенный щербет" — Ксюша Бородина в третий раз вышла замуж. Счастья молодым!» — написала Собчак.