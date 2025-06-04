«Отсылки к турецкому сериалу "Клюквенный щербет"»: Собчак прокомментировала свадебный наряд Ксении Бородиной
Собчак о свадебном наряде Ксении Бородиной: в стиле «Клюквенного щербета»
Во вторник, 3 июня, Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова, с которым встречалась около года. На следующий день 42-летняя ведущая опубликовала в своем блоге кадры с росписи, продемонстрировав образ невесты. По этому поводу высказалась экс-коллега Бородиной по «Дому-2» Ксения Собчак.
«Образ от турецкого люксового Vakko (вероятно) и отсылки к любимому турецкому сериалу "Клюквенный щербет" — Ксюша Бородина в третий раз вышла замуж. Счастья молодым!» — написала Собчак.
Пара расписались в ЗАГСе «Барвиха Luxury Village». Свадьба прошла в кругу близких друзей и родных. Супруги рассказали, что сначала они улетят на отдых, а пышное торжество устроят через несколько недель.