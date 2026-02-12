Косметолог уличила Галкина* и Пугачёву в использовании уколов красоты
Косметолог Павлова: Пугачёва и Галкин* преобразились за счёт филлеров и нитей
Косметолог Марина Павлова предположила, что Максим Галкин* и Алла Пугачёва изменили внешность с помощью косметологических процедур. По её словам, артисты выбрали поддерживающие процедуры и объёмное моделирование, сохраняющее мимику.
В беседе с «NEWS.ru» Павлова отметила чёткий овал лица у Пугачёвой — вероятно, после нитей или филлеров. Она заявила, что кожа Примадонны выглядит ухоженной, возможно, благодаря пилингам и лазерной шлифовке.
«У Галкина* также видна коррекция. Скорее всего, применялись инъекционные методики для свежести лица: мезотерапия, биоревитализация для увлажнения, лёгкие филлеры в области скул и носогубных складок для сглаживания рельефа. Работа выполнена профессионально. Акцент сделан на сохранение мимики. Преображение удачное — выглядит как результат хорошего ухода, а не радикальных вмешательств», — подчеркнула косметолог.Павлова назвала результат соответствующим тренду на естественность.