Косметолог уличила Галкина* и Пугачёву в использовании уколов красоты

12 февраля 2026, 18:52

Косметолог Павлова: Пугачёва и Галкин* преобразились за счёт филлеров и нитей

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Косметолог Марина Павлова предположила, что Максим Галкин* и Алла Пугачёва изменили внешность с помощью косметологических процедур. По её словам, артисты выбрали поддерживающие процедуры и объёмное моделирование, сохраняющее мимику.





В беседе с «NEWS.ru» Павлова отметила чёткий овал лица у Пугачёвой — вероятно, после нитей или филлеров. Она заявила, что кожа Примадонны выглядит ухоженной, возможно, благодаря пилингам и лазерной шлифовке.

«У Галкина* также видна коррекция. Скорее всего, применялись инъекционные методики для свежести лица: мезотерапия, биоревитализация для увлажнения, лёгкие филлеры в области скул и носогубных складок для сглаживания рельефа. Работа выполнена профессионально. Акцент сделан на сохранение мимики. Преображение удачное — выглядит как результат хорошего ухода, а не радикальных вмешательств», — подчеркнула косметолог.