«Другие участники развода»: Полина Диброва высказалась о новой свадьбе

12 февраля 2026, 17:42

Полина Диброва исключила влияние бывших супругов на отношения с Товстиком

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина прокомментировала перспективы своего замужества с бизнесменом Романом Товстиком.





В беседе с корреспондентом «NEWS.ru» в рамках пресс-завтрака телеканала СТС модель заявила, что ни действующий брак его супруги Елены Товстик, ни её собственный завершившийся развод с Дмитрием Дибровым не влияют на планы пары.

«Свадьба будет тогда, когда мы примем решение об этом. Это не зависит ни в коем разе ни от Елены, ни от Дмитрия, ни от других участников развода», — подчеркнула она.