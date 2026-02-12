«Другие участники развода»: Полина Диброва высказалась о новой свадьбе
Полина Диброва исключила влияние бывших супругов на отношения с Товстиком
Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина прокомментировала перспективы своего замужества с бизнесменом Романом Товстиком.
В беседе с корреспондентом «NEWS.ru» в рамках пресс-завтрака телеканала СТС модель заявила, что ни действующий брак его супруги Елены Товстик, ни её собственный завершившийся развод с Дмитрием Дибровым не влияют на планы пары.
«Свадьба будет тогда, когда мы примем решение об этом. Это не зависит ни в коем разе ни от Елены, ни от Дмитрия, ни от других участников развода», — подчеркнула она.Напомним, что развод Полины и Дмитрия Дибровых официально завершился в сентябре 2025 года. Накануне Полина Диброва высказалась о Романе Товстике.