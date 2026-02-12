Достижения.рф

«Другие участники развода»: Полина Диброва высказалась о новой свадьбе

Полина Диброва исключила влияние бывших супругов на отношения с Товстиком
Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина прокомментировала перспективы своего замужества с бизнесменом Романом Товстиком.



В беседе с корреспондентом «NEWS.ru» в рамках пресс-завтрака телеканала СТС модель заявила, что ни действующий брак его супруги Елены Товстик, ни её собственный завершившийся развод с Дмитрием Дибровым не влияют на планы пары.

«Свадьба будет тогда, когда мы примем решение об этом. Это не зависит ни в коем разе ни от Елены, ни от Дмитрия, ни от других участников развода», — подчеркнула она.
Напомним, что развод Полины и Дмитрия Дибровых официально завершился в сентябре 2025 года. ​Накануне Полина Диброва высказалась о Романе Товстике.

Ольга Щелокова

