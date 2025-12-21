«Космические ощущения»: Александр Петров рассказал о совместных родах с женой

21 декабря 2025, 11:42

Александр Петров впервые рассказал, как присутствовал на родах

Александр Петров с женой Викторией (Фото: Instagram* / @viktoriyaantonova_)

Александр Петров впервые откровенно поделился личным опытом, который назвал самым сильным в своей жизни, — рождением первенца.





В апреле актёр стал отцом: его супруга Виктория родила сына Фёдора.



Спустя восемь месяцев Петров рассказал, что осознанно решил быть рядом с женой в роддоме. В эфире «Шоу Воли» он признался, что они с Викторией прошли через совместные роды. Актёр не только присутствовал в родзале, но и перерезал пуповину.



По словам Петрова, пережитые эмоции невозможно сравнить ни с профессиональными успехами, ни с громкими премьерами.





«Это были космические ощущения. Я всем мужчинам советую пережить это», — отметил актёр.