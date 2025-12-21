«Космические ощущения»: Александр Петров рассказал о совместных родах с женой
Александр Петров впервые рассказал, как присутствовал на родах
Александр Петров впервые откровенно поделился личным опытом, который назвал самым сильным в своей жизни, — рождением первенца.
В апреле актёр стал отцом: его супруга Виктория родила сына Фёдора.
Спустя восемь месяцев Петров рассказал, что осознанно решил быть рядом с женой в роддоме. В эфире «Шоу Воли» он признался, что они с Викторией прошли через совместные роды. Актёр не только присутствовал в родзале, но и перерезал пуповину.
По словам Петрова, пережитые эмоции невозможно сравнить ни с профессиональными успехами, ни с громкими премьерами.
«Это были космические ощущения. Я всем мужчинам советую пережить это», — отметил актёр.При этом Петров подчеркнул, что такой опыт подойдёт не каждому. Он признался, что после рождения сына полностью изменились его жизненные ориентиры, а карьера, награды и признание отошли на второй план.