«Космические ощущения»: Александр Петров рассказал о совместных родах с женой

Александр Петров впервые рассказал, как присутствовал на родах
Александр Петров с женой Викторией (Фото: Instagram* / @viktoriyaantonova_)

Александр Петров впервые откровенно поделился личным опытом, который назвал самым сильным в своей жизни, — рождением первенца.



В апреле актёр стал отцом: его супруга Виктория родила сына Фёдора.

Спустя восемь месяцев Петров рассказал, что осознанно решил быть рядом с женой в роддоме. В эфире «Шоу Воли» он признался, что они с Викторией прошли через совместные роды. Актёр не только присутствовал в родзале, но и перерезал пуповину.

По словам Петрова, пережитые эмоции невозможно сравнить ни с профессиональными успехами, ни с громкими премьерами.

«Это были космические ощущения. Я всем мужчинам советую пережить это», — отметил актёр.
При этом Петров подчеркнул, что такой опыт подойдёт не каждому. Он признался, что после рождения сына полностью изменились его жизненные ориентиры, а карьера, награды и признание отошли на второй план.

