«Я стал лишь поводом»: Батрутдинов шокировал откровением о Лопырёвой и Смолове

21 декабря 2025, 11:17

Тимур Батрутдинов объяснил обстоятельства знакомства с Викторией Лопырёвой

Тимур Батрутдинов (Фото: Telegram @batrtimur)

Тимур Батрутдинов подробно прокомментировал слухи о его роли в расставании Виктории Лопырёвой и футболиста Фёдора Смолова. В интервью Fametime TV он объяснил, как познакомился с моделью.





По словам Батрутдинова, они встретились после свадьбы одной известной певицы, когда гости решили продолжить вечер в клубе. Юморист заявил, что не знал о помолвке Лопырёвой и считал её свободной.

«Если бы у них всё было хорошо, я бы просто не возник. Я стал лишь поводом для того, что и так должно было случиться», — сказал он.