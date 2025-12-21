«Я стал лишь поводом»: Батрутдинов шокировал откровением о Лопырёвой и Смолове
Тимур Батрутдинов объяснил обстоятельства знакомства с Викторией Лопырёвой
Тимур Батрутдинов подробно прокомментировал слухи о его роли в расставании Виктории Лопырёвой и футболиста Фёдора Смолова. В интервью Fametime TV он объяснил, как познакомился с моделью.
По словам Батрутдинова, они встретились после свадьбы одной известной певицы, когда гости решили продолжить вечер в клубе. Юморист заявил, что не знал о помолвке Лопырёвой и считал её свободной.
«Если бы у них всё было хорошо, я бы просто не возник. Я стал лишь поводом для того, что и так должно было случиться», — сказал он.Тимур отметил взаимную симпатию, но подчеркнул, что после той ночи они больше не общались. Актёр добавил, что никто не предъявлял ему претензий. По его ощущениям, своим появлением он, сам того не желая, «уберёг пару от ошибки».
Ранее Тимур Батрутдинов впервые объяснил, почему не женился на Ольге Бузовой.