Костя Цзю признался в экспериментах с небезопасными «духовными практиками»

30 сентября 2025, 11:22

Константин Дзю (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Прославленный российский боксер Костя Дзю признался, что когда-то экспериментировал с некими небезопасными «духовными практиками». Об этом сообщает mk.ru.





Как рассказал спортсмен, это случилось в то время, когда он являлся чемпионом страны. Тогда Дзю начал экспериментировать с духовными практиками без наставника. Как объяснил сам Константин, он смог вывести свою душу из тела.





«Много лет назад я «попробовал» самого себя, ушел в себя без учителя. Знаете, такое бывает, когда выводишь свою душу из тела. Я лег и увидел, как часть моей души вышла, а тело осталось лежать», — рассказал боксер.