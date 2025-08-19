«Открытая поддержка экстремистов»: Против лидера «ДДТ» требуют завести дело

19 августа 2025, 13:26

Юрия Шевчука потребовали проверить на статус иноагента после концерта в Риге

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин инициировал обращение к генеральному прокурору России с требованием признать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом стало известно из Telegram-канала Бородина.