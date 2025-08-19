«Открытая поддержка экстремистов»: Против лидера «ДДТ» требуют завести дело
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин инициировал обращение к генеральному прокурору России с требованием признать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом стало известно из Telegram-канала Бородина.
Поводом для проверки стал концерт Шевчука в Латвии, среди гостей которого были лица, внесённые в соответствующие реестры российскими властями: актёр Артур Смольянинов* и телеведущая Татьяна Лазарева**.
Бородин задался вопросом, почему Шевчук до сих пор не имеет статуса иностранного агента, обвинив его в «открытой поддержке экстремистов». На основании этого в адрес генпрокурора Игоря Краснова было направлено официальное обращение с требованием провести проверку на предмет иностранного финансирования деятельности музыканта.
Ранее сообщалось о судебном иске в отношении рэпера Басты.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом, включён в список террористов и экстремистов.
** внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Читайте также: