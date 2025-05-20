Жена задержанного комика Нурлана Сабурова купила Лабубу за 120 тыс. рублей

Диана Сабурова и Нурлан Сабуров (Фото: Инстаграм* @saburova_diana)
Накануне комик Нурлан Сабуров был задержан в московском аэропорте Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. По информации SHOT, Сабурову дали две недели, чтобы покинуть РФ и въехать обратно в страну по всем правилам миграционного законодательства.
Согласно последним данным, шоумен пребывает в миграционном отделе в Подмосковье и ждет своего адвоката.
В то же время жена артиста Диана решила скрасить неприятные события в жизни покупкой дорогостоящего аксессуара. Супруга комика приобрела игрушку-монстра Лабубу, которую обычно прикрепляют к сумке.
Диана Сабурова (Фото: Инстаграм* @saburova_diana)
Фолловеры возлюбленной юмориста посмеялись над своевременной «распаковочкой».
Напомним, у пары есть двое детей: дочь Мадина, которая родилась в 2012 году, и сын Тагир, появившийся на свет в 2017 году.
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В то же время жена артиста Диана решила скрасить неприятные события в жизни покупкой дорогостоящего аксессуара. Супруга комика приобрела игрушку-монстра Лабубу, которую обычно прикрепляют к сумке.
«120 тыщ куда потратили? Покупаем...Что? Все», — подписала публикацию в соцсетях Диана.
Диана Сабурова (Фото: Инстаграм* @saburova_diana)
Фолловеры возлюбленной юмориста посмеялись над своевременной «распаковочкой».
«Нурлана депортировали. Так же Диана», «Ждем от Нурлана хороший стендап на эту тему», «Ну как муж?», «Новая тема для стендапа», — написали подписчики Дианы.
Напомним, у пары есть двое детей: дочь Мадина, которая родилась в 2012 году, и сын Тагир, появившийся на свет в 2017 году.
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Ольга Енгалычева