Раскрыла тайну своего рождения? О чем впервые рассказала 12-летняя дочь Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Бедросович Киркоров заявил, что сожалеет о своей прежней откровенности. В частности, он признал, что преждевременно обнародовал подробности появления на свет своих детей — Аллы-Виктории и Мартина. Подробнее в материале «Радио 1».
Следовало бы поступить иначеПо мнению артиста, российское общество оказалось не готово к столь личной информации, особенно касающейся суррогатного материнства. Он также отметил, что, возможно, следовало бы поступить иначе — сохранить детали личной жизни в секрете, как это делает, например, певец Сергей Лазарев.
Изначально Киркоров стремился просветить общество, разрушить стереотипы и показать, что суррогатное материнство — это не отклонение от нормы, а реальная альтернатива для тех, кто по каким-либо причинам не может иметь детей традиционным способом. Однако, вместо понимания и сочувствия он столкнулся с критикой и осуждением. Это стало поводом для пересмотра своих прежних решений.
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С женщиной, выносившей его детей, у Киркорова установлены четкие границы. Он позаботился о её материальном благополучии, но дальнейшее общение исключено — артист не сомневается в её сдержанности и отсутствии стремления к публичности. Однако понимает, что в шоу-бизнесе любые неожиданности возможны.
Филипп Киркоров с детьми (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Признание дочери КиркороваСегодня основное внимание Киркоров уделяет воспитанию Аллы-Виктории и Мартина. Несмотря на замечания со стороны коллег, например Леры Кудрявцевой, о предполагаемой нехватке женского участия в жизни детей, он уверен: его дети растут в любви, окружены заботой и чувствуют себя счастливыми. Помогают ему в этом близкие — няни, крёстные, родственники.
Вновь к теме привлекла внимание 12-летняя Алла-Виктория, неожиданно упомянув в интервью, что была рождена суррогатной матерью. Эта фраза вызвала волну обсуждений. Возникает закономерный вопрос: насколько глубоко дети Киркорова осознают особенности своего появления на свет? Является ли это для них просто фактом, не имеющим эмоционального веса, или темой, требующей деликатного подхода?
Сейчас артист продолжает выполнять свою родительскую роль, делает всё возможное, чтобы обеспечить детям достойное будущее и сохранить собственную искренность, несмотря на реакцию общества.
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