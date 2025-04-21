Ковальчук после смерти Папы Римского призвала послушать ее хит «Армагеддон»

Юлия Ковальчук (Фото: ВКонтакте @juliakovalchuk_official)
Экс-солистка популярной группы «Блестящие», певица Юлия Ковальчук отреагировала на известие о кончине главы католической церкви необычным образом. Она напомнила о выходе своего нового трека под названием «Армагеддон», подчеркнув особую значимость композиции именно в этот период времени. Об этом пишут Страсти.
Ковальчук поделилась своими размышлениями на страницах личного блога, отметив, что песня обладает особым символизмом и глубоким значением для каждого слушателя. Певица подчеркнула важность любви и заботы друг о друге, призвав поклонников сохранить чувство доброты и взаимопонимания в трудные времена.
Также артистка выразила надежду, что её новая работа станет источником вдохновения и поддержки для тех, кто переживает тяжелые моменты жизни. Несмотря на такую эмоциональную реакцию, подробности связи между событием и выходом музыкального произведения остались неизвестны широкой публике.
Читайте также:
Оставим интригу: Филипп Киркоров нарушил правила шоу «Маска»
«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
Прохор Шаляпин, Александр Серов, Тимур Еремеев и другие звезды, чью жизнь изменил ДНК-тест
Также артистка выразила надежду, что её новая работа станет источником вдохновения и поддержки для тех, кто переживает тяжелые моменты жизни. Несмотря на такую эмоциональную реакцию, подробности связи между событием и выходом музыкального произведения остались неизвестны широкой публике.
Читайте также:
Оставим интригу: Филипп Киркоров нарушил правила шоу «Маска»
«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
Прохор Шаляпин, Александр Серов, Тимур Еремеев и другие звезды, чью жизнь изменил ДНК-тест
Дарья Осипова