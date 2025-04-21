Оставим интригу: Филипп Киркоров нарушил правила шоу «Маска»

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм, @official_kirkorov)
Финал шестого сезона музыкального проекта «Маска» не за горами, зрителям не терпится узнать, кто же скрывается под масками боксёра, страуса, далматина, сокола и вождя, и кто же из них в итоге победит. Во втором полуфинале интриги добавил председатель жюри Филипп Киркоров, который решил нарушить главное правило шоу.
Так, в номинацию попали звёзды, скрывающиеся под масками далматина и страуса. Судьи так и не смогли определиться, кого же из них разоблачить, поэтому слово взял король отечественной поп-музыки, который отдал свой голос за далматина. Но зрители так и не узнали, кто скрывается под маской страуса.
Напомним, что на прошлой неделе в первом полуфинале из игры выбыла Елена Власова, которая выступала в костюме утки.
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«Я понимаю, что страус должен открыть маску. Правила есть правила. Для всех они одинаковые, но… А что если страус откроет нам маску в самом начале финала в Кремле? Потянем эту интригу», — предложил на шоу Киркоров.Все члены жюри поддержали инициативу, на что ведущий проекта Вячеслав Макаров заметил, что такого ещё никогда не было.
Напомним, что на прошлой неделе в первом полуфинале из игры выбыла Елена Власова, которая выступала в костюме утки.
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Анастасия Чубина