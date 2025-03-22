«Повеял лёгкий ветерок развода»: шокирующие откровения Алексея Чумакова не довели до добра

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)
Супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков откровенно поговорили об отношениях в интервью Светланы Бондарчук. Музыкант признался, что при первой встрече с телеведущей много лет назад оценил её исключительно с позиции «вдул бы».
Такая прямолинейная оценка девушки шокировала поклонников, которые сразу же принялись обвинять Чумакова в абьюзе и женоненавистничестве. Фанаты заявляли, что призёр шоу «Народный артист» рассматривает супругу исключительно с точки зрения плотских желаний.
После этого Чумаков попытался перевести сказанное в шутку, отметив, что в семье является бесправным человеком, мнение и желания которого не берут в расчёт ни жена, ни их две дочери. Он даже в шутку пригрозил, что подаст в суд на близких за абьюз.
Однако это заявление не улучшило положение Чумакова. Некоторые продолжили заявлять, что в семье, которая долгое время считалась самой гармоничной в отечественном шоу-бизнесе, случился разлад.
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После этого Чумаков попытался перевести сказанное в шутку, отметив, что в семье является бесправным человеком, мнение и желания которого не берут в расчёт ни жена, ни их две дочери. Он даже в шутку пригрозил, что подаст в суд на близких за абьюз.
Однако это заявление не улучшило положение Чумакова. Некоторые продолжили заявлять, что в семье, которая долгое время считалась самой гармоничной в отечественном шоу-бизнесе, случился разлад.
«Повеял лёгкий ветерок развода», – написал один из пользователей в комментариях.Читайте также:
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Анастасия Чинкова