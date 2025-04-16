«Коварные друзья»: Анна Калашникова раскрыла, что стало причиной расставания с мужем

Евгений Валерианович Самойлов — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, народный артист СССР, чья судьба могла пойти совсем иным путём: в молодости он мечтал стать художником. Но случай изменил всё — и Самойлов вошёл в историю советского кино. «Радио1» расскажет о творческом пути актера и его личной жизни. ​