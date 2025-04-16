«Коварные друзья»: Анна Калашникова раскрыла, что стало причиной расставания с мужем

Анна Калашникова (Фото: Telegram @annakalash1)
Анна Калашникова уже успела расстаться с мужем, свадьбу с которым сыграла совсем недавно, а потом вновь сойтись с ним. Подробности она рассказала в интервью сайту «Страсти».
В ответ на поздравление с замужеством Калашникова заявила, что не хотела делиться подробностями личной жизни. Она рассказала, что разошлась с супругом из-за его друзей, которые не одобрили его выбор.
По её словам, из-за этого в семье начались постоянные скандалы, поэтому со свадьбой артистка пока не спешит.
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«Как только узнали близкие, друзья, знакомые, появилось очень много зависти. Со стороны спутника оказалось много коварных друзей, которые стали копать, искать какую-то гадость, старые новости, сплетни собирать и выдавать ему», — поделилась Анна.
По её словам, из-за этого в семье начались постоянные скандалы, поэтому со свадьбой артистка пока не спешит.
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Элина Позднякова