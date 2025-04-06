«Она ничем не рискует!»: Анна Калашникова не опасается за здоровье и жизнь Пугачёвой из-за препаратов

Анна Калашникова (Кадр из видео: Инстаграм* @annakalash)
Анна Калашникова рассказала, как народная артистка СССР Алла Пугачёва сумела несколько лет назад быстро прийти в прекрасную физическую форму. По мнению модели и певицы, та использовала препараты, которые прописывают диабетикам.
Бывшая Примадонна всегда была склонна к полноте. Однако некоторое время назад она вдруг достаточно быстро похудела привела себя в форму, которую сохраняет и по сей день. Даже недоброжелатели артистки не могут не признать, что для своих 75 лет дама выглядит отлично.
Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)
Лекарство «Оземпик» (синтетический аналог гормона, вырабатывающего инсулин. — Прим. ред.) используют многие известные личности, звёзды Голливуда, певцы и просто медийные персоны. С его помощью избавились от лишних килограммов, например, Илон Маск, Джессика Симпсон, сёстры Кардашьян.
Она пояснила, что после такого искусственного похудения можно резко набрать еще больший вес. Кроме того, могут начаться серьёзные проблемы с пищеварением.
Кристина Агилера (Фото: Инстаграм* @xtina)
Напомним, у принимающих «Оземпик» не только нормализуется уровень глюкозы в крови, но и снижается аппетит и дольше сохраняется чувство сытости. Именно поэтому пациенты худеют.
В заключение она добавила, что сама предпочитает для сохранения физической формы и стройного тела здоровое питание насыщенное белком и зеленью, а также спорт.
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Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)
«Для нее, как для диабетика, он не опасен. А вот многие не страдающие диабетом знаменитости уничтожают свое здоровье этими уколами. Препарат этот очень опасен, если его применять не по назначению, а ради похудения», — сообщила Калашникова в разговоре с корреспондентом «КП».
Лекарство «Оземпик» (синтетический аналог гормона, вырабатывающего инсулин. — Прим. ред.) используют многие известные личности, звёзды Голливуда, певцы и просто медийные персоны. С его помощью избавились от лишних килограммов, например, Илон Маск, Джессика Симпсон, сёстры Кардашьян.
«Говорят, что и Кристина Агилера недавно "сдулась" на уколах. Но почему-то мало кто говорит о побочных эффектах этого лекарства», — возмущается телеведущая.
Она пояснила, что после такого искусственного похудения можно резко набрать еще больший вес. Кроме того, могут начаться серьёзные проблемы с пищеварением.
Кристина Агилера (Фото: Инстаграм* @xtina)
Напомним, у принимающих «Оземпик» не только нормализуется уровень глюкозы в крови, но и снижается аппетит и дольше сохраняется чувство сытости. Именно поэтому пациенты худеют.
«Многие мои подруги узнали на себе, что этот препарат нивелирует действие противозачаточных таблеток. Но самое страшное — онкология. Я изучила много статей на эту тему и могу сказать, что да, можно поначалу избавиться от лишних кило, но потом пожизненно лечить побочные эффекты», — сказала Анна Калашникова.
В заключение она добавила, что сама предпочитает для сохранения физической формы и стройного тела здоровое питание насыщенное белком и зеленью, а также спорт.
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«Узкая талия и стремительная худоба»: Быстрое похудение Селены Гомес может иметь несколько причин
* Запрещённая в России социальная сеть
** Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов