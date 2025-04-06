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«Она ничем не рискует!»: Анна Калашникова не опасается за здоровье и жизнь Пугачёвой из-за препаратов

Анна Калашникова рассказала об опасности похудения с помощью лекарств от диабета
Анна Калашникова (Кадр из видео: Инстаграм* @annakalash)

Анна Калашникова (Кадр из видео: Инстаграм* @annakalash)

Анна Калашникова рассказала, как народная артистка СССР Алла Пугачёва сумела несколько лет назад быстро прийти в прекрасную физическую форму. По мнению модели и певицы, та использовала препараты, которые прописывают диабетикам.
Бывшая Примадонна всегда была склонна к полноте. Однако некоторое время назад она вдруг достаточно быстро похудела привела себя в форму, которую сохраняет и по сей день. Даже недоброжелатели артистки не могут не признать, что для своих 75 лет дама выглядит отлично.

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

«Для нее, как для диабетика, он не опасен. А вот многие не страдающие диабетом знаменитости уничтожают свое здоровье этими уколами. Препарат этот очень опасен, если его применять не по назначению, а ради похудения», — сообщила Калашникова в разговоре с корреспондентом «КП».

Лекарство «Оземпик» (синтетический аналог гормона, вырабатывающего инсулин. — Прим. ред.) используют многие известные личности, звёзды Голливуда, певцы и просто медийные персоны. С его помощью избавились от лишних килограммов, например, Илон Маск, Джессика Симпсон, сёстры Кардашьян.

«Говорят, что и Кристина Агилера недавно "сдулась" на уколах. Но почему-то мало кто говорит о побочных эффектах этого лекарства», — возмущается телеведущая.

Она пояснила, что после такого искусственного похудения можно резко набрать еще больший вес. Кроме того, могут начаться серьёзные проблемы с пищеварением.

Кристина Агилера (Фото: Инстаграм* @xtina)

Напомним, у принимающих «Оземпик» не только нормализуется уровень глюкозы в крови, но и снижается аппетит и дольше сохраняется чувство сытости. Именно поэтому пациенты худеют.

«Многие мои подруги узнали на себе, что этот препарат нивелирует действие противозачаточных таблеток. Но самое страшное — онкология. Я изучила много статей на эту тему и могу сказать, что да, можно поначалу избавиться от лишних кило, но потом пожизненно лечить побочные эффекты», — сказала Анна Калашникова.

В заключение она добавила, что сама предпочитает для сохранения физической формы и стройного тела здоровое питание насыщенное белком и зеленью, а также спорт.

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* ​Запрещённая в России социальная сеть
** Признан иноагентом в РФ
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Наркодилер, обвиняемый в смерти Техника, вышел на связь: «Тысячи сообщений, что я убил Пашу. Наоборот, отбирал вещества»
Наркодилер Эдуард заявил, что отбирал запрещённые вещества у Паши Техника
06 апреля 2025, 11:21

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паши Техника не стало 4 апреля в больнице в Таиланде. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь рэпера, рядом до последнего находилась его бывшая жена Ева Карицкая.
После того как стало известно о смерти музыканта, его экс-супруга начала искать виновных в трагедии. Она заявила, что к гибели Техника причастны его новая девушка Кристина и наркоторговец Эдуард, который продавал ему запрещённые вещества в Таиланде.

«Найдём соучастников. Кристина даже не приехала к Павлу, она причастна к преступлению так же, как и Эдуард из наркошопа в Тае. Что, думаете, не выцепим его и эту Тину? Я вам обещаю, катаклизма такая придёт, что вы сами не догадаетесь, что будет дальше. И твой наркошоп, который здесь в Таиланде, прикроется», – эмоционально высказалась Карицкая в личном блоге.
Однако обвинённые не спешат соглашаться со словами Евы. Эдуард вышел на связь и попытался оправдаться, заявив, что виновный в смерти в скором времени будет найден.

«Я не злюсь на его жену Карину (настоящее имя Евы Карицкой, – прим. ред.) за то, что она во всём меня обвинила. Я её понимаю. Она на стрессе, потеряла человека, которого любила и, не владея информацией, во всём меня обвинила, так как он прилетел ко мне. С ней я ещё не разговаривал, но надеюсь, она меня услышит», – отметил наркоторговец.
Также Эдуард отметил, что не употребляет тяжёлые наркотики и очень заботился о рэпере во время его пребывания в отпуске. По его словам, он отбирал у Техника все наркотики, спорил с ним, боролся за его здоровье, поскольку знал, что он сильно болен.

Кроме того, последняя девушка музыканта Кристина также в своих соцсетях ответила на обвинения Карицкой. Она отметила, что в скором времени расскажет обо всём, начиная с момента знакомства с Техником до сегодняшнего дня.

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Звезда шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Шепс попал в больницу после расследования в деревне каннибалов
06 апреля 2025, 10:31

Александр Шепс (Фото: Телеграм@аlexandersheps)

Участники шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» прибыли в деревню Емметово, находящуюся в двух часах езды от Уфы. В этой башкирской местности Александр сразу почувствовал мощное энергетическое давление, исходящее, как будто, от давно ушедших поколений. Шепс отметил, что это связано с «энергетической воронкой космического уровня», возникшей в результате осквернения священного места.
«Люди, нарушившие целостность места памяти, создали магнит для смерти. Это ужасная энергетическая аномалия, питающаяся горечью и несправедливостью», — рассказал Александр.

В ходе расследования медиум неожиданно потерял контроль, пытаясь сломать забор, словно желая преодолеть преграду, видимую только ему. Когда экстрасенса удалось оттащить, его руки были в крови.

«Я вообще не понимаю, что произошло... Я мог порезать вены на этом заборе», — признался старший брат Олега Шепса.

В результате этого инцидента ему понадобилась медицинская помощь, и он был госпитализирован для дальнейшего обследования и лечения.

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#история
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#шоу-бизнес
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«Уведёт!»: Акиньшина и пользователи Сети прокомментировали фото Пугачёвой с Данилой Козловским
Пугачёва и Козловский вместе сфотографировались после спектакля на Кипре
06 апреля 2025, 10:22

Алла Пугачёва, Данила Козловский и Максим Галкин* (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Данила Козловский вот уже два года не работает в России, зарабатывая гастролями за рубежом. Его очередное выступление, которое состоялось на Кипре, посетила Алла Пугачёва с мужем-иноагентом Максимом Галкиным*.
Народная артистка СССР осталась довольна увиденным, хотя ехидные комментаторы и отмечали в соцсетях и мессенджерах, что парочка сидела не в первом ряду, а немного дальше, намекая, что у эмигрантов не хватило денег на самые лучшие места. Козловский был на сцене один (моноспектакль. — Прим. ред.).

«Спектакль "Check-up" Данилы Козловского в постановке Саввы Савельева. Опять премьера, опять успех. Поздравляем!» — написала Пугачева в своём личном блоге.

Режиссёр отреагировал на похвалу экс-примадонны, рассыпавшись в ответных признаниях в бесконечной любви. Он также поблагодарил 75-летнюю артистку за то, что она удостоила своим посещением небольшой зрительный зал в день концерта. Примерно в том же духе написала певице и актриса Оксана Акиньшина, которая уже несколько лет состоит в отношениях с Данилой.

«Алла Борисовна, спасибо вам за ваши слова. Вы невероятная, мы вас очень любим», — написала она.

Оксана Акиньшина (Фото: Телеграм @oksi_2022)

Сам Козловский после выступления сфотографировался с Пугачёвой и Галкиным*. Снимок, опубликованный телеграм-каналом «НеМалахов». Пост сопровождал ироничный комментарий, в котором предполагалось, что юморист и шоумен не отпустил супругу одну к её фавориту, опасаясь, что она уйдёт к 39-летнему артисту (самому Галкину* 47 лет. — Прим. ред.).

Однако с выводами авторов канала не согласились некоторые пользователи сети, обратив внимание, что пародист слегка обнимает Данилу, а певица выглядывает откуда-то «сбоку-припёку».


«Галкин* боится, что не сдержится и сам уйдет к Козловскому», — написал ехидный комментатор.

Другой фолловер признался, что перекрестился и окропил экран святой водой, когда увидел фото «этих демонов». Оксана Акиньшина, кроме благодарности и признаний в любви Пугачёвой, никаких комментариев под снимком не оставила.

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* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
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#иноагенты
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«Люблю и отпускаю»: Ева Карицкая попрощалась с Пашей Техником и попросила его стать ангелом хранителем для сына
Карицкая попросила Пашу Техника стать ангелом хранителем для их сына
06 апреля 2025, 05:25

Ева Карицкая и Паша Техник (Фото: Telegram @evakaritskaua)

Ева Карицкая попрощалась с экс-супругом Пашей Техником и попросила стать ангелом хранителем для их сына Ивана. Об этом блогер написала в своем telegram-канале.
«Будет тебя не хватать. Болезнь болезнью, но ты Паш, был добрым и хорошим Человеком. Люблю и отпускаю. Теперь, надеюсь ты будешь ангелом хранителем для нашего сына!», — пишет Карицкая.

Напомним, что Паша Техник скончался 4 марта в Тайланде. Он не выходил из комы после отравления неизвестным наркотиком на одной из вечеринок. Близкие, в том числе и Ева, до последнего пытались спасти жизнь музыканту.

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«У меня вообще нет таланта»: Павел Деревянко рассказал о своем пути к успеху
06 апреля 2025, 03:05

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сейчас Павел Деревянко является одним из самых популярных российских актеров. Слава к звезде пришла не сразу, ведь когда-то его даже не хотели брать на роли в спектаклях. Артист откровенно рассказал о своем пути и назвал то, что помогло ему прийти к успеху.
По признанию самого Павла, он не был прилежным ребенком. Деревянко бросил школу в восьмом классе, после того как его хотели оставить на второй год. Будущий актер поступил в театральное, хоть изначально и не имел никаких задатков. Ему помогли постоянные репетиции и труд.

«Я видел, что у кого-то талант, Богом данный. А у меня такого нет. У меня вообще нет таланта. Мне приходится довольствоваться техникой. Техника вообще во главе всего, основа основ. Я работал, работал, техника наложилась на природу, на опыт — и все. Сейчас чувствую себя просто потрясающе», — рассказал Деревянко во время программы «Актерская студия Вадима Верника».

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«Очень похож на отца»: молодая жена Петросяна восхитилась архивными кадрами с ним

В театральном преподаватели не сразу обратили внимание на Павла. Его не брали в спектакли из-за отсутствия способностей.

«Я же был гадкий утенок, неотесанный. Меня называли „человек, который улыбается“. У меня была широкая улыбка, какие-то прыщи. Я взял у брата ботинки-казаки на два размера больше, носил штаны нелепые, какую-то куртку с американским флагом. Когда окончил первый курс, я был бритый налысо и с усами», — признался Деревянко.

Актер обрел популярность после роли в сериале «Домашний арест». Там он сыграл мэра, который отбывал наказание в коммуналке, где и был прописан. После этой роли Деревянко стали предлагать другие проекты, а за свою игру Павел получил хорошие отзывы. К тому же актер стал больше зарабатывать, ведь гонорары выросли. Благодаря этому артист только три года назад смог купить себе квартиру в Москве.

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