«Она ничем не рискует!»: Анна Калашникова не опасается за здоровье и жизнь Пугачёвой из-за препаратов

Сейчас Павел Деревянко является одним из самых популярных российских актеров. Слава к звезде пришла не сразу, ведь когда-то его даже не хотели брать на роли в спектаклях. Артист откровенно рассказал о своем пути и назвал то, что помогло ему прийти к успеху.