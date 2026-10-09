«Кожаный шпагат»: Критик придумал новые титулы звёздам шоу-бизнеса
Критик Сушко предложил выбирать титулы звёзд через народное голосование
Культурный критик издания «Абзац» Анатолий Сушко заявил, что звёзды шоу-бизнеса не должны сами присваивать себе громкие титулы.
Эксперт предложил выбирать звания для артистов через народное голосование. Так Сушко отреагировал на дискуссию о лишении Аллы Пугачёвой статуса Примадонны.
«Во-первых, Борисовна своим скотским поведением полностью дискредитировала это слово. Во-вторых, в нашем отечественном шоу-бизнесе почему-то принято самим себя короновать в меру своей же наглости», — подчеркнул Анатолий.Сушко предложил оставить Ирине Аллегровой звание императрицы с приставкой «шальная», Ольгу Бузову назвал бы принцессой Забавой, Басту — князем русского рэпа, а Ларису Долину — джаз-купчихой.
Певцу SHAMAN критик предложил звание «золотой волос», Ваню Дмитриенко — «серебряный мальчик», Джигурду — «бронзовый рык», Волочкову — «кожаный шпагат». Менять звание Филиппа Киркорова Сушко не стал бы: «Он король. Все кричат: «А король-то голый», а ему всё до лампочки».