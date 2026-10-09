«Кожаный шпагат»: Критик придумал новые титулы звёздам шоу-бизнеса

09 октября 2026, 20:01

Критик Сушко предложил выбирать титулы звёзд через народное голосование

Фото: Istock/9parusnikov

Культурный критик издания «Абзац» Анатолий Сушко заявил, что звёзды шоу-бизнеса не должны сами присваивать себе громкие титулы.





Эксперт предложил выбирать звания для артистов через народное голосование. Так Сушко отреагировал на дискуссию о лишении Аллы Пугачёвой статуса Примадонны.

«Во-первых, Борисовна своим скотским поведением полностью дискредитировала это слово. Во-вторых, в нашем отечественном шоу-бизнесе почему-то принято самим себя короновать в меру своей же наглости», — подчеркнул Анатолий.