«У меня были большие надежды»: Успенская высказалась о разрыве помолвки дочери

09 октября 2026, 18:32

Любовь Успенская прокомментировала расставание дочери с Артёмом Москвиным

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская заявила о расставании своей дочери Татьяны с искусствоведом Артёмом Москвиным.





Накануне стало известно, что Успенская-младшая решила разорвать помолвку с ухажёром. В беседе с Общественной Службой Новостей Любовь Залмановна заявила, что очень опечалена этим событием.

«У меня были большие надежды. Но в жизни так бывает. Надеюсь, что ребята ещё помирятся. Время всё расставит на свои места, поэтому забегать вперёд не хочу. Есть шанс, что это временный конфликт и они снова будут вместе», — сказала Успенская.