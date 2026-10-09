Отар Кушанашвили поддержал версию о роли жены Познера в срыве концерта Уэста

09 октября 2026, 18:18

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили высказал мнение о возможной причастности супруги Владимира Познера Надежды Соловьёвой к отмене концерта Канье Уэста. Своими размышлениями он поделился в личном блоге.





Ранее сообщалось, что Соловьёва, которая считала себя единственной, кто мог привезти Уэста в Россию, лишилась контракта из-за агентства Say Agency.



Представители организации предложили артисту более высокий гонорар и получили его согласие на выступление. Утверждалось, что именно после этого супруга Познера задействовала связи, и концерт отменили.

«Я очень хорошо знаком с Надеждой. И эта версия очень похожа на правду», — заявил Кушанашвили.