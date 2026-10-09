Отар Кушанашвили поддержал версию о роли жены Познера в срыве концерта Уэста
Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили высказал мнение о возможной причастности супруги Владимира Познера Надежды Соловьёвой к отмене концерта Канье Уэста. Своими размышлениями он поделился в личном блоге.
Ранее сообщалось, что Соловьёва, которая считала себя единственной, кто мог привезти Уэста в Россию, лишилась контракта из-за агентства Say Agency.
Представители организации предложили артисту более высокий гонорар и получили его согласие на выступление. Утверждалось, что именно после этого супруга Познера задействовала связи, и концерт отменили.
«Я очень хорошо знаком с Надеждой. И эта версия очень похожа на правду», — заявил Кушанашвили.Отмечается, что организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть зрителям деньги за билеты.