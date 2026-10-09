«Хотят денег»: Цыганов вынес вердикт фильму Андреасяна о Михаиле Круге

09 октября 2026, 17:51

Продюсер Цыганов раскритиковал идею фильма Сарика Андреасяна о Михаиле Круге

Сарик Андреасян (Фото: Instagram* @sarik_andreasyan)

Продюсер и музыкант Вадим Цыганов, муж певицы Виктории Цыгановой, поделился своим мнением о новой инициативе режиссёра Сарика Андреасяна.





Андреасян решил снять фильм о знаменитом исполнителе Михаиле Круге и об обстоятельствах его убийства. В беседе с NEWS.ru Цыганов подчеркнул, что подобная идея далеко не нова.

«Что тут комментировать? Если бы это было впервые, а то в 34-й раз [снимают фильм о Михаиле Круге]. Все паразитируют на теме (смерти Круга. — прим. ред.), хотят денег. Или если бы этот фильм снимали близкие, друзья — другое дело, было бы интересно. А так — пустота», — заявил музыкант.