«Обобрал в итоге»: Почему Волочкова не расписалась с Игорем Вдовиным
Анастасия Волочкова рассказала, почему не расписалась с Вдовиным
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова рассказала в беседе с «МК», почему не расписалась с отцом своей единственной дочери Ариадны Игорем Вдовиным.
«…Да, я не поставила штамп с бывшим мужем-альфонсом, который меня обобрал в итоге», — прокомментировала экс-прима Большого.По словам Волочковой, она предчувствовала неладное уже на момент росписи, поэтому «автографы были на пустых бланках». Кроме того, одной из причин разрыва стал страх раздела имущества при разводе и увлечение мужчины йогой, рассказала королева шпагата.
Анастасия подчеркнула, что ее не волнует критика за отсутствие штампа в паспорте, на тот момент ей просто хотелось шоу. Торжество проходило в Екатерининском дворце Петербурга и продолжилось в Юсуповском, вспоминала звезда.
«Я хотела свадьбу — яркую, изысканную, вот такую: по-королевски! И она у меня была», — добавила собеседница.К слову, некоторое время назад сообщалось, что Ариадна Волочкова так и не расписалась со своим женихом Никитой.