«Обобрал в итоге»: Почему Волочкова не расписалась с Игорем Вдовиным

03 июня 2025, 15:19

Анастасия Волочкова рассказала, почему не расписалась с Вдовиным

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова рассказала в беседе с «МК», почему не расписалась с отцом своей единственной дочери Ариадны Игорем Вдовиным.







«…Да, я не поставила штамп с бывшим мужем-альфонсом, который меня обобрал в итоге», — прокомментировала экс-прима Большого.



«Я хотела свадьбу — яркую, изысканную, вот такую: по-королевски! И она у меня была», — добавила собеседница.

