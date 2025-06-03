Юлия Барановская дерзко встретила свой юбилей

03 июня 2025, 15:38

Барановская о 45-летии: «Я с детства знаю свой путь, хоть и сопротивляюсь иногда»

Юлия Барановская ( Фото Instagram*: @baranovskaya )

Телеведущая Юлия Барановская отпраздновала свой 45-й день рождения, став героиней эффектной фотосессии и получив множество поздравлений от близких и поклонников. На снимках Юлия предстала в воздушном платье из голубой полупрозрачной ткани, подчеркивающем ее элегантность. Образ дополнил гламурный макияж с акцентом на глаза и прическа с выпущенными прядями.





В особенный для себя день Барановская поделилась своими чувствами, выразив благодарность родителям и судьбе за прожитую жизнь. Она отметила, что всегда знала свой путь, несмотря на возможные повороты, и поблагодарила поклонников за поддержку и любовь.



«Вхожу в свой Новый год с любовью и в отличном настроении, благодаря маме, папе и небесам за жизнь. Я с детства знаю свой путь, хоть и сопротивляюсь иногда, и даже сворачиваю. Но судьба возвращает обратно, за что я очень благодарна. Спасибо всем за внимание, любовь и поддержку — это бесценно», — отметила Юлия Барановская.