Юлия Барановская дерзко встретила свой юбилей
Барановская о 45-летии: «Я с детства знаю свой путь, хоть и сопротивляюсь иногда»
Телеведущая Юлия Барановская отпраздновала свой 45-й день рождения, став героиней эффектной фотосессии и получив множество поздравлений от близких и поклонников. На снимках Юлия предстала в воздушном платье из голубой полупрозрачной ткани, подчеркивающем ее элегантность. Образ дополнил гламурный макияж с акцентом на глаза и прическа с выпущенными прядями.
В особенный для себя день Барановская поделилась своими чувствами, выразив благодарность родителям и судьбе за прожитую жизнь. Она отметила, что всегда знала свой путь, несмотря на возможные повороты, и поблагодарила поклонников за поддержку и любовь.
«Вхожу в свой Новый год с любовью и в отличном настроении, благодаря маме, папе и небесам за жизнь. Я с детства знаю свой путь, хоть и сопротивляюсь иногда, и даже сворачиваю. Но судьба возвращает обратно, за что я очень благодарна. Спасибо всем за внимание, любовь и поддержку — это бесценно», — отметила Юлия Барановская.
С днем рождения Юлию поздравили подруги, включая Инну Жиркову и Викторию Шелягову. Поклонники также не остались в стороне, осыпав телеведущую теплыми пожеланиями счастья, любви и успехов во всех начинаниях.
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