Обвинения в абьюзе от Бузовой и измены в отношениях: Мари Краймбрери и Дава ждут ребенка. Что известно об их тайном романе?

Мари Краймбрери (фото: социальные сети)
Поклонники Мари Краймбрери давно обсуждали слухи о её беременности, и теперь звёзды сами подтвердили эту новость. Давид опубликовал в своём блоге романтичное видео с Мари, снятое во время их недавнего отпуска за границей. На кадрах заметны округлившиеся формы певицы, которые она раньше скрывала под свободной одеждой. Подробнее об отношениях артистов расскажет «Радио 1».
Мари Краймбрери (фото: кадр из видео в соцсетях)
Была помолвлена
Влюблённые долгое время не рассказывали о своих отношениях. Мари всегда предпочитала держать личную жизнь в секрете, так как для неё на первом месте всегда было творчество. За плечами Мари несколько серьёзных романов, и хотя она была готова выйти замуж, этого не произошло.
«Я была помолвлена. Мне кажется, классно, что об этом никто не знал. В одной из своих песен я пою не про свежую историю, а про ту, которая оставила во мне отпечаток. Она случилась супердавно. Я не верю, что люди меняются, верю, что люди взрослеют. Иногда бывает, что вы взрослеете по-разному. Иногда получается, что вы проходите общий путь, вам дико интересно, все слажено, потом наступает период, когда вы смотрите в разные стороны и не готовы договориться», — рассказала певица.
Мари Краймбрери (фото: социальные сети)
Дава и Ольга Бузова
Что касается Давида, то его отношения с Ольгой Бузовой, которые длились чуть больше года, тоже не обошли стороной внимание общественности. Блогер неоднократно делал звезде предложение руки и сердца, но она каждый раз отказывала, объясняя это тем, что пока не готова к такому шагу.
В конце концов, пара рассталась, и Бузова публично обвинила Даву в изменах и абьюзе.
«Нас больше нет. Я свободная девушка. Человек творит страшные и не понятные для меня вещи», — сообщила тогда Бузова.
Давид Манукян (фото: социальные сети)
Отношения Давы и Мари Краймбрери
Роман между Давой и Мари начал обсуждаться осенью 2021 года, когда они встретились на музыкальной программе. Тогда блогер пригласил Мари на свидание. Но тогда девушка отказалась.
«А зачем идти на свидание по публичному приглашению? Надо звать девушку лично. Берешь номер телефона, звонишь и говоришь: "Привет, погнали на свидание"», — поделилась исполнительница в беседе со «СтарХитом».
Дава и Мари Краймбрери (фото: кадр из видео в соцсетях)
Спустя несколько месяцев их запечатлели в Дубае, а затем в Турции и Армении. Однажды они даже появились на красной дорожке, но без официальных заявлений. Только в марте 2024 года на сольном концерте Мари в Минске она впервые подтвердила их роман и представила Даву своим поклонникам.
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В августе прошлого года пара решила не скрывать свои чувства: Давид сделал Мари предложение и преподнёс ей кольцо. Певица с радостью согласилась.
«Очень мало в этом мире людей, которые соответствуют нашему внутреннему ощущению одиночества и свободы. И когда ты встречаешь именно такого человека рядом, с которым ты продолжаешь ощущать немножечко себя одинокой и свободной — в этом состоянии тебе рядом с кем-то будет хорошо», — подчеркнула Мари в выпуске шоу «Вкатит».
Дава и Мари Краймбрери (фото: кадр из видео в соцсетях)
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