Обвинения в абьюзе от Бузовой и измены в отношениях: Мари Краймбрери и Дава ждут ребенка. Что известно об их тайном романе?

Поклонники Мари Краймбрери давно обсуждали слухи о её беременности, и теперь звёзды сами подтвердили эту новость. Давид опубликовал в своём блоге романтичное видео с Мари, снятое во время их недавнего отпуска за границей. На кадрах заметны округлившиеся формы певицы, которые она раньше скрывала под свободной одеждой. Подробнее ​об отношениях артистов расскажет «Радио 1».