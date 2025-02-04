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Обвинения в абьюзе от Бузовой и измены в отношениях: Мари Краймбрери и Дава ждут ребенка. Что известно об их тайном романе?

Мари Краймбрери (фото: социальные сети)

Мари Краймбрери (фото: социальные сети)

Поклонники Мари Краймбрери давно обсуждали слухи о её беременности, и теперь звёзды сами подтвердили эту новость. Давид опубликовал в своём блоге романтичное видео с Мари, снятое во время их недавнего отпуска за границей. На кадрах заметны округлившиеся формы певицы, которые она раньше скрывала под свободной одеждой. Подробнее ​об отношениях артистов расскажет «Радио 1».

Мари Краймбрери (фото: кадр из видео в соцсетях)

Была помолвлена


Влюблённые долгое время не рассказывали о своих отношениях. Мари всегда предпочитала держать личную жизнь в секрете, так как для неё на первом месте всегда было творчество. За плечами Мари несколько серьёзных романов, и хотя она была готова выйти замуж, этого не произошло.

«Я была помолвлена. Мне кажется, классно, что об этом никто не знал. В одной из своих песен я пою не про свежую историю, а про ту, которая оставила во мне отпечаток. Она случилась супердавно. Я не верю, что люди меняются, верю, что люди взрослеют. Иногда бывает, что вы взрослеете по-разному. Иногда получается, что вы проходите общий путь, вам дико интересно, все слажено, потом наступает период, когда вы смотрите в разные стороны и не готовы договориться», — рассказала певица.

Мари Краймбрери (фото: социальные сети)

Дава и Ольга Бузова


Что касается Давида, то его отношения с Ольгой Бузовой, которые длились чуть больше года, тоже не обошли стороной внимание общественности. Блогер неоднократно делал звезде предложение руки и сердца, но она каждый раз отказывала, объясняя это тем, что пока не готова к такому шагу.

В конце концов, пара рассталась, и Бузова публично обвинила Даву в изменах и абьюзе.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Человек творит страшные и не понятные для меня вещи», — сообщила тогда Бузова.

Давид Манукян (фото: социальные сети)

Отношения Давы и Мари Краймбрери


Роман между Давой и Мари начал обсуждаться осенью 2021 года, когда они встретились на музыкальной программе. Тогда блогер пригласил Мари на свидание. Но тогда девушка отказалась.

«А зачем идти на свидание по публичному приглашению? Надо звать девушку лично. Берешь номер телефона, звонишь и говоришь: "Привет, погнали на свидание"», — поделилась исполнительница в беседе со «СтарХитом».

Дава и Мари Краймбрери (фото: кадр из видео в соцсетях)

Спустя несколько месяцев их запечатлели в Дубае, а затем в Турции и Армении. Однажды они даже появились на красной дорожке, но без официальных заявлений. Только в марте 2024 года на сольном концерте Мари в Минске она впервые подтвердила их роман и представила Даву своим поклонникам.

Ида Галич опубликовала трогательное видео с реакцией сына на её беременность
Ида Галич опубликовала трогательное видео с реакцией сына на её беременность

В августе прошлого года пара решила не скрывать свои чувства: Давид сделал Мари предложение и преподнёс ей кольцо. Певица с радостью согласилась.

«Очень мало в этом мире людей, которые соответствуют нашему внутреннему ощущению одиночества и свободы. И когда ты встречаешь именно такого человека рядом, с которым ты продолжаешь ощущать немножечко себя одинокой и свободной — в этом состоянии тебе рядом с кем-то будет хорошо», — подчеркнула Мари в выпуске шоу «Вкатит».

Дава и Мари Краймбрери (фото: кадр из видео в соцсетях)

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#беременность
«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
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#школа
#дом
#образование
#соцсети
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#дети
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#звёзды
#актриса
#блогер
#свет
#материнство
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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#артист
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#политика
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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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«Всегда можно покаяться»: Катя Гордон сочувствует Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
Катя Гордон посочувствовала Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
06 февраля 2025, 17:25

Екатерина Гордон (Фото: Вконтакте @katyagordon)

Моргенштерн*, как называет себя Алишер Валиев, в настоящий момент проходит лечение в реабилитационном центре Израиля. Недавно он заявил, что в юности просил дьявола о популярности.
Его слова прокомментировала звёздный юрист Катя Гордон. Она сказала, что верит словам музыканта и не думает, что они сказаны исключительно ради хайпа.

«Думаю, это правда. Дьявол — это искушения, пороки и компромисс. Но всегда можно покаяться и начать искупать грехи. Я рядом», — поделилась мнением Гордон с VOICE.

Юрист добавила, что искренне сочувствует Моргенштерну*: у него проблемы с законом, он объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах, и Катя Гордон готова представлять его интересы в суде.

«Я считаю, что он талант», — заключила юрист и общественный деятель.

Бывший участник группы Centr рэпер Птаха тоже жалеет Моргенштерна* и называет его решение пройти реабилитацию смелым поступком.

Но есть и те, кто придерживается иного мнения. Так, Мария Погребняк призывала запретить песни иностранного агента, с ней солидарна ее подруга Ольга Бузова.

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* Признан иноагентом в РФ
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