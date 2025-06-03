03 июня 2025, 17:36

Яна Кошкина (фото: Instagram* @ yana_koshkina_official)

Яна Кошкина развелась с мужем после полутора лет брака. Об этом она сообщила в личном блоге.





По словам актрисы, бракоразводный процесс прошел мирно.





«Опережая распространенные вопросы, скажу так: никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем. В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни, и я знаю, что это решение абсолютно верное. Всем спасибо!» — написала 35-летняя телеведущая.