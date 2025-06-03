Яна Кошкина развелась с мужем после полутора лет брака

Яна Кошкина (фото: Instagram* @ yana_koshkina_official)

Яна Кошкина развелась с мужем после полутора лет брака. Об этом она сообщила в личном блоге.



По словам актрисы, бракоразводный процесс прошел мирно.

«Опережая распространенные вопросы, скажу так: никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем. В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни, и я знаю, что это решение абсолютно верное. Всем спасибо!» — написала 35-летняя телеведущая.

Многие подписчики поддержали Кошкину.

Напомним, Яна Кошкина вышла замуж осенью 2023 года. Избранником телезвезды оказался бизнесмен Анатолий Черкасов.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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