«Я в шоке»: Алена Водонаева попала в больницу из-за испорченного паркета

Алена Водонаева (Фото: Инстаграм* @alenavodonaeva)
Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Алена Водонаева столкнулась с бытовыми проблемами в одной из своих квартир. В итоге знаменитости пришлось обратиться в больницу из-за проблем с дыханием, сообщила она в своем блоге.
Водонаева поделилась, что представитель газовой компании во время плановой проверки задел трубу с горячей водой. В жилище звезды произошел потоп, из-за чего испортился дорогостоящий паркет. Пострадали и соседи Алены снизу.
Экс-участница «Дома 2» пыталась спасти поврежденный паркет. Газовая компания привезла Волонаевой тепловую пушку — ее необходимо включать при закрытых окнах. Алена, на всякий случай, в этот момент находилась в квартире в целях безопасности, так как в ее доме газовые трубы.
Последствия от работающей пушки появились утром: телеведущая начала испытывать проблемы с дыханием. Самочувствие Алены так ухудшилось, что ей пришлось обратиться к медикам.
Водонаева провела полдня в больнице. Женщине прописали курс капельниц и ежедневные ингаляции.
Помимо прочего, звезда предположила, что электронный прибор не поможет высушить паркет, так как под ним много воды.
А подписчики посоветовали Водонаевой бросить эту затею и побеспокоиться о здоровье.
Читайте также:
«От людей на деревне не спрячешься»: SHAMAN признался, почему не стал скрывать роман с Мизулиной
«Скверный характер и броские наряды»: Психолог объяснила, что не так с Филиппом Киркоровым
«Стало плохо, я в больнице»: Александр Буйнов не пришёл на посвящённое ДТП с его участием ток-шоу «Пусть говорят»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Экс-участница «Дома 2» пыталась спасти поврежденный паркет. Газовая компания привезла Волонаевой тепловую пушку — ее необходимо включать при закрытых окнах. Алена, на всякий случай, в этот момент находилась в квартире в целях безопасности, так как в ее доме газовые трубы.
Последствия от работающей пушки появились утром: телеведущая начала испытывать проблемы с дыханием. Самочувствие Алены так ухудшилось, что ей пришлось обратиться к медикам.
Водонаева провела полдня в больнице. Женщине прописали курс капельниц и ежедневные ингаляции.
«Сказать, что я в шоке от того, что происходит, не сказать ничего», — написала Алена.
Помимо прочего, звезда предположила, что электронный прибор не поможет высушить паркет, так как под ним много воды.
А подписчики посоветовали Водонаевой бросить эту затею и побеспокоиться о здоровье.
Читайте также:
«От людей на деревне не спрячешься»: SHAMAN признался, почему не стал скрывать роман с Мизулиной
«Скверный характер и броские наряды»: Психолог объяснила, что не так с Филиппом Киркоровым
«Стало плохо, я в больнице»: Александр Буйнов не пришёл на посвящённое ДТП с его участием ток-шоу «Пусть говорят»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева