«Красавец из мира спорта»: продюсер Дворцов рассказал о тайном ухажёре Седоковой

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Несколько дней назад в СМИ просочились слухи о новом романе Анны Седоковой. Певица сама подогрела обсуждение своей личной жизни, показав роскошный букет от таинственного поклонника.
Вскоре все заговорили об интрижке Седоковой с женатым игроком «Зенита» Анатолием Тимощуком. Однако исполнительница сразу же опровергла слухи об отношениях с супругом подруги.
Тем не менее, продюсер Сергей Дворцов утверждает, что у Седоковой действительно появился мужчина, который и одаривает её дорогими подарками. При этом он не видит ничего странного и плохого в том, что у эффектной Анны нет отбоя от мужчин, несмотря на недавнюю трагедию, связанную со смертью её бывшего мужа Яниса Тиммы.
Дворцов не стал называть имя нового ухажёра Седоковой, но намекнул, что мужчина связан с миром баскетбола, как и её бывший супруг.
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Тем не менее, продюсер Сергей Дворцов утверждает, что у Седоковой действительно появился мужчина, который и одаривает её дорогими подарками. При этом он не видит ничего странного и плохого в том, что у эффектной Анны нет отбоя от мужчин, несмотря на недавнюю трагедию, связанную со смертью её бывшего мужа Яниса Тиммы.
Дворцов не стал называть имя нового ухажёра Седоковой, но намекнул, что мужчина связан с миром баскетбола, как и её бывший супруг.
«Объективно, сейчас есть один красавец, который за ней ухаживает активно, дарит подарки. Я могу дополнить только, что это мужчина из мира спорта. Из той же сферы, где был Янис», – отметил продюсер в беседе с порталом Woman.ru.Читайте также:
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Анастасия Чинкова