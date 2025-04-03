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«Красавец из мира спорта»: продюсер Дворцов рассказал о тайном ухажёре Седоковой

Продюсер Дворцов рассказал, что тайный ухажёр Седоковой связан с баскетболом
Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Несколько дней назад в СМИ просочились слухи о новом романе Анны Седоковой. Певица сама подогрела обсуждение своей личной жизни, показав роскошный букет от таинственного поклонника.
Вскоре все заговорили об интрижке Седоковой с женатым игроком «Зенита» Анатолием Тимощуком. Однако исполнительница сразу же опровергла слухи об отношениях с супругом подруги.

Тем не менее, продюсер Сергей Дворцов утверждает, что у Седоковой действительно появился мужчина, который и одаривает её дорогими подарками. При этом он не видит ничего странного и плохого в том, что у эффектной Анны нет отбоя от мужчин, несмотря на недавнюю трагедию, связанную со смертью её бывшего мужа Яниса Тиммы.

Дворцов не стал называть имя нового ухажёра Седоковой, но намекнул, что мужчина связан с миром баскетбола, как и её бывший супруг.

«Объективно, сейчас есть один красавец, который за ней ухаживает активно, дарит подарки. Я могу дополнить только, что это мужчина из мира спорта. Из той же сферы, где был Янис», – отметил продюсер в беседе с порталом Woman.ru.
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Постриг, развод, наркоторговля и сын от американского бизнесмена: Чем сможет удивить актриса сериала «Ранетки» Ирина Чериченко?
03 апреля 2025, 20:16

Ирина Чериченко (Фото: кадр из фильма Цена иллюзий)

Абитуриентка Ирина Чериченко впечатлила приемную комиссию, читая монолог Аксиньи из «Тихого Дона», но не поступила в вуз. Вернувшись в Мелитополь, она решила снова попробовать и, спустя год, поступила в «Щуку».
Чтобы свести концы с концами, работала дворником и уборщицей, получив служебную комнату. Дебютировав в фильме «Город невест», она рассорилась с родителями из-за откровенной сцены. Однако роль Искры Поляковой в «Завтра была война» помогла ей восстановить репутацию. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Рванула в Москву

Юность актрисы была насыщенной. Она профессионально занималась хореографией, пока не получила разрыв менисков.

Еще до поступления в театральный вуз девушка вышла замуж. Ирина рассказала, что ее муж Женя был уже женат, но пообещал ей развестись, и сдержал свое слово. Он быстро покинул свою семью, и как только Ирине исполнилось 16 лет — в Украине в этом возрасте можно вступать в брак — они поженились.

Ирина отметила, что муж обожал ее, у них не возникало материальных проблем, так как Женя собирал музыкальную аппаратуру, за которой приезжали даже из Киева. Несмотря на это, ей было скучно, душа тосковала по сцене. Через год, втайне от мужа и родителей, она решила рвануть в Москву, чтобы поступить в театральный институт.

Фото: iStock/Andrey Rykov

Развод и постриг

Муж Ирины осознал, что истинное счастье жены заключается в её профессиональной деятельности, и сам инициировал развод. В этот период волна народной любви захлестнула Ирину благодаря роли Искры, которая принесла ей известность и предложения сняться в фильмах «Слуга» и «Птицам крылья не в тягость». Но именно тогда начался творческий кризис — актрисе стало невыносимо играть одинаковых персонажей.

Недалеко от места съёмок располагался Псково-Печерский монастырь, который Ирина однажды посетила. Впечатлённая образом жизни монахов, она решила остаться там послушницей, но когда ей предложили принять постриг, поняла, что ещё не готова полностью посвятить себя служению Богу.

Возвращение в Москву и новая любовь

Вернувшись в Москву, Чериченко вновь устроилась дворником, поскольку не имела местной прописки. Это мешало ей начать репетиции главной роли в спектакле. На помощь пришёл старый друг Валерий Яременко, предложивший фиктивный брак ради получения квартиры.

Для ускорения процесса регистрации они использовали уловку: Чериченко пришла в ЗАГС с накладным животом. Сотрудница узнала её как Искру Полякову и помогла оформить бумаги. Никто не ожидал, что фиктивный союз превратится в настоящий: дружба переросла в любовь.

Фото: iStock/vadimguzhva

Оказалась замешанной в наркоторговле

Ирина Чериченко поехала в Испанию на восемь месяцев с танцевальной группой, где случайно оказалась замешанной в наркоторговле и была задержана полицией. После стресса она потеряла сознание и получила микроинсульт, парализовавший левую часть тела.

Полицейские быстро поняли, что она невиновна, и отпустили её через три дня. Вернувшись в Москву, Ирина заболела ангиной и пропустила съемочный день фильма «Иван Федоров» из-за сильных болей в животе.

В больничной палате, отходя от наркоза, Ирина увидела лицо Оли, которая разыскала её через справочную. Оля сказала, что Ирина всех напугала и что её отправили узнать, в каком состоянии она, возможно, нужна ли помощь. Позже врачи сообщили Ирине, что она потеряла двойню. Валера, вернувшись с гастролей в Москву, поддерживал её, уверяя, что всё наладится и у них обязательно будут дети.

У пары не было детей, и вскоре они расстались. Чтобы улучшить жилищные условия, Чериченко фиктивно развелась, поставив штамп в паспорт. Этот поступок остался непонятным даже для неё самой. Когда Яременко случайно обнаружил штамп, их отношения окончательно разрушились. Утром после разговора Ирина переехала к подруге, осознав, что страсть между ними угасла.

Рождение сына

В 90-х годах, когда в киноиндустрии наступил кризис, Чериченко занялась бизнесом через своего друга-финна. Она успешно продавала различные товары, что привлекло внимание предпринимателей. В результате актриса получила должность директора представительства бельгийской компании и покинула театр.

Её бизнес-карьера привела к поездкам в Европу, где она встретила американского бизнесмена Артура. Несмотря на беременность, их отношения не сложились, Ирина воспитывала ребенка одна. Позже она вернулась в актёрство благодаря сыну, который тоже заинтересовался профессией.

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Роман с Лысенковым

Во время учёбы в Щукинском училище Ирина влюбилась в Алексея Лысенкова, который тогда был женат. Спустя годы, после случайного звонка, они встретились и провели вместе 11 лет. Их отношения были спокойными и комфортными.

Когда чувства угасли, они мирно расстались. После этого Ирина предпочитает одиночество. Тем более что карьера снова обрела второе дыхание: в нулевых она сыграла маму Ани в сериале «Ранетки», а также появилась в комедии «Девушка с косой», а также в сериалах «Учителя», «Регби» и «Магистраль».

Единственной значимой фигурой в её жизни остался сын Филипп, которого она воспитывала одна. Когда Филипп достиг 16-летия, Ирина познакомила его с отцом, молодой человек уехал в США, где освоил профессии фотографа-оператора и режиссёра.

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Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались
03 апреля 2025, 19:46

Юлия Пересильд и Максим Тройник (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёры Юлия Пересильд и Михаил Тройник состояли в отношениях около трёх лет. Но сегодня звезда объявила, что они больше не вместе.
На последней премии «Золотой орёл», которая состоялась 31 января, артист появился на красной дорожке без сопровождения своей спутницы. Тогда в Сети начали активно обсуждать, что же произошло между возлюбленными. А 3 апреля Пересильд официально подтвердила, что их союз не смог перерасти во что-то большее и распался.

«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало – говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват», – написала Пересильд в своём Telegram-канале.
Актриса подчеркнула, что они с Тройником просто не сошлись характерами, никаких интриг и бурных выяснений отношений между ними не было. Они по-прежнему остаются хорошими коллегами, которых объединяет сцена.

В заключение Юлия добавила, что они расстались без обид, ненависти, измен и вражды. Теперь они желают друг другу нового пути и продолжают сохранять человеческие и профессиональные отношения, по-прежнему играя в одном спектакле «Последнее Лето».

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#любовь
#кино
#театр
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Юлия Барановская показала фотографии с дочерью в день её 17-летия
03 апреля 2025, 19:33

Юлия Барановская с дочерью Яной (фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

Юлия Барановская поздравила дочь Яну с 17-летием. Телеведущая сделала подборку фотографий с девочкой, сделанных в разные годы.
Ведущая программы «Мужское/женское» воспитывает троих детей, рождённых в браке с футболистом Андреем Аршавиным. Сегодня единственной дочери звезды исполнилось 17 лет.

В своём Telegram-канале звезда опубликовала несколько снимков. На одном из них она вместе с дочкой позировала на яхте. На Юлии и Яне были яркие голубые платья. Вторая фотография уже более строгая. На ней Барановская предстала в белом классическом платье и золотых лодочках, а на дочери было укороченное чёрное платье, туфли и клатч в тон.

Юлия Барановская с дочерью Яной (фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

3 апреля 2008 года стало для Аршавина особенной датой и не только потому, что у него родилась дочь. В этот день Андрей в матче «Зенита» против немецкого «Байера» в 1/4 финала Кубка УЕФА забил красивый гол, после чего стал мировой звездой. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу питерской команды.

Барановская также опубликовала момент этого решающего гола.

«Моя девочка, ты родилась с характером настоящей победительницы, и я хочу, чтобы ты и дальше так целеустремленно добивалась своего. А я всегда буду рядом, чтобы в нужный момент тебя поддержать. Безусловно люблю и восхищаюсь тем, какая ты есть», – написала Юлия.
Кстати, напомним, что изначально Яну звали Алиной. Это имя для дочери выбрал Аршавин, который хотел, чтобы у всех его детей были имена на букву «а». По его мнению, имена Арсений, Артём и Алина хорошо звучали с отчеством. Однако спустя две недели после рождения дочери Юлия сменила её имя на Яна.

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«Анджелина будет моделью»: Виктория Боня показала дочь перед съёмками в Милане – видео
Виктория Боня отвезла дочь Анджелину на съёмки в Милан
03 апреля 2025, 19:15

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня воссоединилась с дочерью Анджелиной, которая ещё недавно жила и училась в частной школе в Британии. Девочке там очень не нравилось, поэтому телезвезда и её бывший бойфренд Алекс Смерфит решили перевести ребёнка в учебное заведение во Франции. Теперь подросток стала ближе в маме, которая проживает в Монако.
Накануне Боня сообщила, что отправилась с дочерью в небольшое путешествие.

«Мы с Анджелиной едем в Милан для съёмки косметики моего бренда. Едем налегке. И Энджик тоже будет моделью», – рассказала телеведущая в своём Telegram-канале.
Мама с дочкой добирались до Италии на скоростном поезде. По дороге они обсуждали, в каком ресторане будут ужинать. Сошлись на том, что хотят блюда итальянской кухни, после чего попросили поклонников посоветовать какое-нибудь заведение с самой вкусной пиццей.



Сегодня состоялась сама съёмка. Боня опубликовала бэкстейдж, запечатлев дочь во время работы перед камерой. Анджелина надела джинсы с зауженной талией и белый лонгслив. Девушка уверенно чувствовала себя перед камерой, прислушивалась к фотографу и советам опытной родительницы.

«Я сейчас осознала, что Энджик выросла. Она помогает мне, готовит завтраки по утрам, убирает со стола. Раньше нужно было заставлять, а сейчас она делает это сама», – растрогалась Боня, увидев повзрослевшую дочь за работой.
Поклонники звезды похвалили Анджелину и отметили, что у неё есть все данные, чтобы стать профессиональной моделью.

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«Они не несут любовь»: Дмитрий Певцов объяснил свой отказ от участия в кинопроектах
Дмитрий Певцов объяснил своё долгое неучастие в кинопроектах
03 апреля 2025, 19:07

Дмитрий Певцов (Фото: Телеграм @Pevtsov_Moscow_

Знаменитый советский и российский актёр, певец, телеведущий и педагог Дмитрий Певцов уже давно не снимается в кино. По его словам, это связано с тем, что он является «абсолютно театральным человеком».
В беседе с сетевым изданием Клео.ру актёр признался, что вышел на сцену 40 лет назад, и не покидает её до сих пор. Несмотря на то, что зрители любят и узнают артиста в том числе и за его роли в фильмах, Певцов уже давно не принимает участия в кинопроектах. Сейчас он преподаёт в Институте современного искусства и восхищается студентами, которые играют спектакли «на диком желании».

«Это большая ответственность, прежде всего. И радость от того, когда у моих ребят получается, не сравнима ни с чем: ни с каким актерским успехом, наградами, призами. Круче этой радости я в жизни не испытывал», — говорит Дмитрий о своей педагогической деятельности.

Что касается ролей в кино, то актёр вспоминает о них с улыбкой. Он уже давно не стремится принимать участие в кинопостановках и нисколько об этом не жалеет.

«Кино я давно забросил, как и оно меня. Я стараюсь не участвовать в проектах, которые не несут любовь, радость, надежду», — говорит народный артист России.

По его словам, нынешняя киноиндустрия сильно отличается от того, каким было кино его детства и юности. Тогда были настоящие кумиры, столпы, подлинные профессионала, которые отдавали людям своё искусство, а не стремились любой ценой его «конвертировать», заключил Дмитрий Певцов.

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#артист
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