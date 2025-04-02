«Все сердечки мира»: Анна Седокова прокомментировала слухи о своем романе с футболистом Тимощуком

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)
Певица Анна Седокова решительно опровергла слухи о своем новом романе с футболистом Анатолием Тимощуком, опубликовав совместное фото с его настоящей возлюбленной.
Седокова в соцсети выложила фотографию со своей подругой, бывшей солисткой группы «ВИА Гра», которая уже много лет является возлюбленной футболиста.
Кроме того, 2 апреля Седокова также впервые ответила родственникам и знакомым бывшего мужа Яниса Тиммы, которые обвиняют ее в том, что именно она довела баскетболиста до суицида.
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«Прочитав очередные новости о моём новом выдуманном романе, в этот раз я даже удивилась. Знакомьтесь, одна из моих лучших подруг и лучших людей на Земле — Настя… Самая любимая женщина Анатолия Тимощука. И все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей», — прояснила ситуацию Седокова.
Кроме того, 2 апреля Седокова также впервые ответила родственникам и знакомым бывшего мужа Яниса Тиммы, которые обвиняют ее в том, что именно она довела баскетболиста до суицида.
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Элина Позднякова