«Он отказывался от психолога»: Седокова рассказала, как пыталась спасти Тимму

Анна Седокова впервые высказалась о тяжёлом периоде в жизни ей бывшего супруга Яниса Тиммы, который завершился самоубийством. Певица не считает себя виновной в произошедшем и уверяет, что всё близкое окружение было в курсе происходящего с баскетболистом в последнее время.