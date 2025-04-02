«Он отказывался от психолога»: Седокова рассказала, как пыталась спасти Тимму

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)
Анна Седокова впервые высказалась о тяжёлом периоде в жизни ей бывшего супруга Яниса Тиммы, который завершился самоубийством. Певица не считает себя виновной в произошедшем и уверяет, что всё близкое окружение было в курсе происходящего с баскетболистом в последнее время.
Седокова отметила, что специально не стала предавать огласке проблемы Тиммы, поскольку это могло сказаться на его спортивной карьере, которая была для него смыслом жизни.
При этом певица постоянно оказывала поддержку Янису, уговаривала его пойти к психологу, но тот каждый раз отказывался.
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*запрещён в РФ
При этом певица постоянно оказывала поддержку Янису, уговаривала его пойти к психологу, но тот каждый раз отказывался.
«Он категорически отказывался от всего. Несколько раз я уговорила его пойти к психологу, но он отказывался после первой встречи. Всё очень сложно, поверьте. Нашу ситуацию не описать в паре предложений», – отметила Седокова в своих соцсетях.Она уверяет, что до последнего делала всё возможное, чтобы предотвратить трагедию, произошедшую в декабре прошлого года.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова