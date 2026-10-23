«Краш мой»: Звезда «Карпова» Михайловская похвасталась сыном
Сын актрисы Анны Михайловской, известной по сериалу «Кадетство», впервые вышел на подиум. 11-летний Мирослав принял участие в показе Bosco Bambino. Кадрами с события Михайловская поделилась в личном блоге.
Актриса показала, как уверенно её сын держится перед публикой. В подписи 38-летняя Михайловская трогательно написала: «Сегодня моё место в зале. Краш мой».
Мирослав родился в союзе Анны с актёром Тимофеем Каратаевым. Их отношения продлились недолго: пара рассталась в 2017 году, а спустя год оформила официальный развод. При этом бывшие супруги сохраняют хорошие отношения — вместе празднуют дни рождения Мирослава и посещают школьные мероприятия.
В начале июня 2026 года Анна рассказала, что стала мамой во второй раз. У неё родился сын, которого она назвала Степаном.
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