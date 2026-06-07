«Я вернусь»: Анна Михайловская намекнула на третьего ребёнка после недавних родов
Анна Михайловская, недавно ставшая мамой во второй раз, опубликовала трогательное обращение к врачам, которые сопровождали её во время беременности и родов.
Звезда рассказала, что наблюдалась у того же специалиста, который помогал ей во время ожидания первенца 11 лет назад. По словам актрисы, она полностью доверяет своему врачу и была уверена в выборе медицинской команды.
В своём обращении Анна Михайловская поблагодарила врачей за заботу, поддержку и профессионализм, отметив, что рядом с ними чувствовала себя спокойно на протяжении всей беременности.
Особое внимание поклонников привлекла заключительная фраза актрисы, которая многие восприняли как намёк на желание вновь испытать радость материнства.
«Знаете, я вернусь к вам ещё», — написала Михайловская.Ранее актриса рассказывала, что познакомилась со своим врачом ещё во время первой беременности, когда ждала сына Мирослава. Теперь поклонники уверены, что после рождения второго ребёнка звезда вовсе не исключает появления в семье ещё одного малыша.