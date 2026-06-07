«Я вернусь»: Анна Михайловская намекнула на третьего ребёнка после недавних родов

07 июня 2026, 12:55

Анна Михайловская призналась, что готова вернуться в роддом

Анна Михайловская (Фото: Instagram* / @anna_mihailovskaya)

Анна Михайловская, недавно ставшая мамой во второй раз, опубликовала трогательное обращение к врачам, которые сопровождали её во время беременности и родов.





Звезда рассказала, что наблюдалась у того же специалиста, который помогал ей во время ожидания первенца 11 лет назад. По словам актрисы, она полностью доверяет своему врачу и была уверена в выборе медицинской команды.



В своём обращении Анна Михайловская поблагодарила врачей за заботу, поддержку и профессионализм, отметив, что рядом с ними чувствовала себя спокойно на протяжении всей беременности.



Особое внимание поклонников привлекла заключительная фраза актрисы, которая многие восприняли как намёк на желание вновь испытать радость материнства.





«Знаете, я вернусь к вам ещё», — написала Михайловская.