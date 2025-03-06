Яна Поплавская требует закрыть шоу «Маска» из-за пропаганды квадробинга

Актер Никита Джигурда прокомментировал попавшее в прошлом году в сеть скандальное видео, на котором он танцует с балериной Анастасией Волочковой, раздевает ее и целует в интимные места. По его словам, происходящее на записи было не более, чем частью репетиции творческого проекта.