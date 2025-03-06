Яна Поплавская требует закрыть шоу «Маска» из-за пропаганды квадробинга

Яна Поплавская (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Яна Поплавская заявила, что проблема квадробинга в России всё ещё актуальна. В связи с этим актриса призвала закрыть шоу «Маска», где звёзды переодеваются в животных.
Звезда фильма «Про Красную Шапочку» обратилась к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть законопроект по пресечению пропаганды квадробинга. В качестве примера, иллюстрирующего проблему, Поплавская привела популярное музыкальное шоу «Маска», выходящее на телеканале НТВ.
В проекте звезды отечественного шоу-бизнеса наряжаются в различные костюмы, в том числе имитирующие животных, и исполняют песни перед членами жюри, которые должны угадать, какая знаменитость прячется под маской.
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В проекте звезды отечественного шоу-бизнеса наряжаются в различные костюмы, в том числе имитирующие животных, и исполняют песни перед членами жюри, которые должны угадать, какая знаменитость прячется под маской.
«Проблема всё еще актуальна! Включите НТВ и посмотрите «Маску». Собаки, коровы, обезьяны, капибары, птички и прочая живность, в которых переодеваются взрослые дяди и тёти. Шоу квадроберов идёт в прайм-тайм, жюри и ведущие – в восторге. Насчёт телезрителей сомневаюсь. Недешёвое шоу, кстати – костюмы, свет, декорации, гонорары участникам и жюри. Только вложенные миллионы дают какой-то странный результат», – заявила Поплавская в своём Telegram-канале.Актриса возмущена, что федеральный телеканал культивирует квадроберов. Она указала, что на Первом канале выходит похожее шоу, однако она не может себе представить, чтобы, например, музыкант Денис Майданов переоделся в костюм животного и уехал выступать перед бойцами СВО.
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Анастасия Чинкова