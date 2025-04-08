«Я сам делал буль-буль со страшной силой»: Садальский о здоровье получившего УДО Ефремова

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актер Станислав Садальский порассуждал о здоровье своего коллеги по цеху Михаила Ефремова, а заодно признался, что сам в свое время злоупотреблял алкоголем. Садальский в итоге смог отказаться от спиртного.
«Я сам делал буль-буль со страшной силой, а сейчас вообще ни грамма…» — сказал Садальский в интервью с Teleprogramma.org.Однако собеседник не стал утверждать, сможет ли Ефремов сделать то же самое. Вместе с тем Садальский считает, что Ефремов все понял.
«И желаю от всей души, чтобы у него все пошло вперед. У Миши потеряно здоровье. Все неблагополучно», — заключил Садальский.Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение 24 марта, на свободу он должен выйти 9 апреля. Отмечалось, что у артиста ухудшилось здоровье. В тюрьме мужчина изготавливал поделки и участвовал в самодеятельности. Продюсеры прочат ему большое будущее.
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