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«Я сам делал буль-буль со страшной силой»: Садальский о здоровье получившего УДО Ефремова

Садальский признался в своем алкоголизме и пожелал, чтобы у Ефремова все шло
Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Станислав Садальский порассуждал о здоровье своего коллеги по цеху Михаила Ефремова, а заодно признался, что сам в свое время злоупотреблял алкоголем. Садальский в итоге смог отказаться от спиртного.
«Я сам делал буль-буль со страшной силой, а сейчас вообще ни грамма…» — сказал Садальский в интервью с Teleprogramma.org.
Однако собеседник не стал утверждать, сможет ли Ефремов сделать то же самое. Вместе с тем Садальский считает, что Ефремов все понял.

«И желаю от всей души, чтобы у него все пошло вперед. У Миши потеряно здоровье. Все неблагополучно», — заключил Садальский.
Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение 24 марта, на свободу он должен выйти 9 апреля. Отмечалось, что у артиста ухудшилось здоровье. В тюрьме мужчина изготавливал поделки и участвовал в самодеятельности. Продюсеры прочат ему большое будущее.

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#михаил ефремов
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Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор перед разводом
08 апреля 2025, 17:23

Ирина Пинчук (фото: Instagram* / pinchuk_official)

Сегодня Ирина Пинчук и Арай Чобанян посетили нотариуса, чтобы поставить подписи под брачным контрактом — документом, ставшим частью их договорённостей перед официальным разводом. Об этом девушка сообщила в своих социальных ​сетях.
Пинчук и Чобанян не вернулись друг к другу, но смогли договориться — о будущем, о детях и о личных границах. Ирина опубликовала фото из офиса нотариуса: на столе — паспорта, документы и свидетельство о браке. После подписания всех документов, у них начнется бракоразводный процесс.

После месяцев скандалов, слива переписок и публичных заявлений, пара решила завершить историю. По словам Ирины, составление брачного договора — формальность, но необходимая.

«Когда есть недвижимость, которая должна остаться у того, кто ее приобрел, надо составить брачный договор... Нам его уже составили, его нужно подписать. И дальше он уже вступает в силу, и нам нужно подавать заявление на развод», — сказала она.

Пинчук призналась, что процесс был непростым эмоционально — всё-таки расставание даже с прошлым требует мужества.---Если хочешь, могу сделать версию для поста в соцсетях или заголовок — просто скажи.

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Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор

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#развод
#документы
#заявление
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Продюсер заявил, что Ефремов станет «самым кассовым актером» после выхода по УДО
Морозов: Ефремов после выхода из тюрьмы по УДО станет самым кассовым актером
08 апреля 2025, 16:53

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Получивший условно-досрочное освобождение (УДО) актер Михаил Ефремов станет «самым кассовым актером», заявил KP.RU продюсер Евгений Морозов. Он считает, что у артиста большое будущее, а роли под него уже готовят.
«Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актером. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя», — сказал Морозов.
По словам адвоката знаменитости Юрия Падалко, Михаил Олегович вполне может быть востребован, тем более что, со слов защитника, актер уже говорил о потенциальной работе.

«Он талантлив и предан актерскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссеры, обговаривая будущие роли. Да и в самом учреждении Михаил принимал активное участие в художественной самодеятельности», — добавил Падалко.
Ефремову одобрили УДО 24 марта, на свободу он сможет выйти уже 9 апреля. Некоторые источники указывали датой освобождения 7 апреля. Актер получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП в Москве летом 2020 года.

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Учеба в США и развод с женой: как живут богатые дети миллиардера Романа Абрамовича
08 апреля 2025, 16:35

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

У Романа Абрамовича семь детей. Некоторые из них стали взрослыми и строят свою жизнь самостоятельно. Чем же они занимаются?
В браке со стюардессой Ириной Маландининой Роман прожил 16 лет. В этом союзе на свет появилось пятеро детей: Анна, Софья, Арина, Илья и Аркадий. Большинство из них выросли. «Радио 1» расскажет о том, как сложилась их жизнь.

Бывшая супруга Романа Абрамовича Ирина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Старшей дочери миллиардера Анне уже исполнилось 33. Она закончила факультет философии Колумбийского университета. После этого долго жила в отцовской квартире в Лондоне, позже переехала в США, Нью-Йорк. Ходят слухи, что девушка помолвлена — журналисты заметили на ее пальце кольцо.

Аркадию Абрамовичу 31 год. Он отучился в Северо-Восточном университете Бостона и с того времени занимается бизнесом. Является основателем и владельцем компании «ARA Capital». В марте стало известно, что мужчина развелся со своей женой , моделью Марией. Однако, судя по имеющийся информации, они подали заявление в декабре прошлого года. Известно, что у пары есть дети.

Аркадий Абрамович (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Дочери Софье Абрамович 30 лет. Образование девушка получила в Англии. Успешно окончила колледж Холлоуэй по программе маркетинг. С детства увлекается конным спортом. Сейчас со своим молодым человеком Софья живет в Лондоне.Самая скрытная из Абрамовичей — Арина. Ей 24 года. Девушка тоже училась в Лондоне и увлекается лошадьми. В будущем хочет стать зоологом и жить в Австралии. Про личную жизнь ничего не известно.

Следующему сыну Илье Абрамовичу 22 года. Закончил престижную лондонскую школу и продолжил обучение за рубежом. Два младших ребенка родились в отношениях Романа Абрамовича с моделью Дарьей Жуковой. Отношения продлились несколько лет, рассталась пара в 2017-м году. В следующем браке у миллиардера появились ещё двое детей — сын Аарон и дочь Лея.

Сейчас Аарону 15, Он родился в Нью-Йорке и живет с мамой и сестрой за границей. Мальчик учится в элитной американской школе, а в России был лишь в 2017 году. Дочери Лее 11 лет, Девочка учится вместе с братом, посещает музеи и выставки с мамой.

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«Это очень обидно»: Телеведущий раскрыл неприглядную правду о Кадышевой
Телеведущий Иващенко: обидно, что Кадышева не поет вживую
08 апреля 2025, 16:31

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Певица Надежда Кадышева поет не вживую, а под фонограмму, заявил в разговоре с порталом URA.RU телеведущий Георгий Иващенко. По его словам, мэтры отечественного шоубиза хотят, чтобы их молодые коллеги пели живьем, но сами при этом поют под фонограмму.
«Надежда Никитична не поет вживую. И это очень обидно, исходя из того, что сейчас она очень популярна в нашей стране», — пояснил Иващенко.
Он добавил, что когда-то Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие знаменитости предлагали, чтобы на афишах указывали использование фонограммы на выступлениях.

«Но воз и ныне там», — заключил Иващенко.
Известно, что гонорары Кадышевой за корпоративные выступления увеличились на фоне очередной волны популярности в сети, но купить билеты проблематично.

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«Я устала»: писательница о суде с Региной Тодоренко
Писательница Мишина устала судиться с Региной Тодоренко
08 апреля 2025, 16:12

Регина Тодоренко (Фото: Instagram*/reginatodorenko)

Писательница Дарина Мишина устала судиться с телеведущей Региной Тодоренко из-за книги «Регина-путешественница. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Судебные тяжбы кончились. Авторы пишут, что суд не занял чью-либо сторону. По словам Мишиной, она не смогла взыскать свой гонорар, но и Тодоренко ничего не добилась.

«Я устала от Регины и ее борьбы за якобы „отсутствие справедливости“, но если она захочет мировое, как она написала, — я готова рассмотреть ее предложение», — пояснила писательница.

Дарина Мишина добавила, что ей жаль Тодоренко, ведь та, по словам писательницы, хотела взыскать восемь миллионов и всеобщих извинений.

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